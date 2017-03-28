«Красное Сормово» начало строительство пятизвездочного лайнера
Судна такого высокого класса не выпускались в России 60 лет.
Судна такого высокого класса не выпускались в России 60 лет.
В Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово» состоялась закладка киля четырехпалубного круизного лайнера, который сможет вместить более 340 пассажиров. Как сообщили в региональном Минпроме, судна такого высокого класса не выпускались в России 60 лет.
Лайнер будет обладать всеми атрибутами пятизвездочного отеля, включая рестораны, бассейны и СПА. Планируется, что он будет работать на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва —
«Это возрождение круизного кораблестроения в России. Очень приятно, что строительство лайнера поручено именно нашему нижегородскому заводу. Радует, что завод на ближайшие несколько лет обеспечен заказами», — заявил в ходе мероприятия
По его словам, за этот проект боролись все крупнейшие судостроительные предприятия России, однако правительство РФ отдало предпочтение нижегородским корабелам.
По словам председатель совета директоров
«Мы очень высоко ценим возможности завода “Красное Сормово”, и мы не сомневались, что именно здесь необходимо разместить производство. Строительство таких судов началось только благодаря мерам господдержки. На это было выделено специальное финансирование на длительный срок», — отметил Багаутдинов.
Круизный лайнер проекта PV-300 представляет собой четырехпалубное судно нового поколения, его длина — 141 метр, ширина — 16,8 метров, общее число человек на судне — 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме — около 6000 км.
Судно имеет класс Российского речного регистра:
За свою историю Завод «Красное Сормово» построил более 1750 единиц судов и кораблей различного назначения, в том числе 105 пассажирских судов — пароходов, теплоходов и