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17:20 (мск), источник: ИА REGNUM

«Красное Сормово» начало строительство пятизвездочного лайнера

Судна такого высокого класса не выпускались в России 60 лет.

В Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово» состоялась закладка киля четырехпалубного круизного лайнера, который сможет вместить более 340 пассажиров. Как сообщили в региональном Минпроме, судна такого высокого класса не выпускались в России 60 лет.

Лайнер будет обладать всеми атрибутами пятизвездочного отеля, включая рестораны, бассейны и СПА. Планируется, что он будет работать на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Ростов-на-Дону.

«Это возрождение круизного кораблестроения в России. Очень приятно, что строительство лайнера поручено именно нашему нижегородскому заводу. Радует, что завод на ближайшие несколько лет обеспечен заказами», — заявил в ходе мероприятия вице-губернатора Евгений Люлин.

По его словам, за этот проект боролись все крупнейшие судостроительные предприятия России, однако правительство РФ отдало предпочтение нижегородским корабелам.

По словам председатель совета директоров компании-заказчика «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, срок сдачи судна — 2020 год, однако пробный рейс планируется уже в октябре 2017 года.

«Мы очень высоко ценим возможности завода “Красное Сормово”, и мы не сомневались, что именно здесь необходимо разместить производство. Строительство таких судов началось только благодаря мерам господдержки. На это было выделено специальное финансирование на длительный срок», — отметил Багаутдинов.

Круизный лайнер проекта PV-300 представляет собой четырехпалубное судно нового поколения, его длина — 141 метр, ширина — 16,8 метров, общее число человек на судне — 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме — около 6000 км.

Судно имеет класс Российского речного регистра: М-Пр 3,0 (лед 30) А, что позволяет эксплуатировать его в морских и прибрежных районах, а также на Ладожском и Онежских озерах при высоте волны до 3 м.

За свою историю Завод «Красное Сормово» построил более 1750 единиц судов и кораблей различного назначения, в том числе 105 пассажирских судов — пароходов, теплоходов и дизель-электроходов.

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