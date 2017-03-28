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18:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Споры о дезинфекции довели в Волгограде фирму до «черного списка»

Споры о дезинфекции довели в Волгограде фирму до «черного списка».

28 марта Арбитражный суд Волгоградской области признал законным требование ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Система».

Как пояснили ВДТВ в региональном УФАС, комиссией данного органа было установлено, что ООО «Система», заключив с больницей контракт на поставку дезинфицирующих средств, в итоге не выполнило своих обязательств.

В частности, руководство фирмы заявило о готовности поставить в медучреждение товары, которые, в большей мере отвечающие его потребностям по дезинфекции.

По мнению руководителя волгоградского УФАС России Романа Лучникова, такое поведение участника закупки не только явно противоречит принципам закупочной деятельности, провозглашающим приоритет удовлетворения потребностей именно заказчиков, а не участников закупки, но и очевидно не соответствует критерию добросовестного поведения участника.

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