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17:17 (мск), источник: БЕЛТА

Вопрос о введении единой валюты в ЕАЭС не рассматривается — ЕЭК

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия не считает необходимым инициировать введение единой валюты в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня на видеоконференции в пресс-центре БЕЛТА сообщила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

«На данном этапе от введения единой валюты мы ничего не выиграем. Если в 2017 году начнем ее вводить, то получим больше издержек, чем преимуществ», — отметила министр.

Сейчас, по ее мнению, нужно говорить не о введении единой валюты в ЕАЭС, а необходимости углубления сотрудничества в валютно-финансовой и макроэкономической сферах. Это будет достигнуто за счет повышения макроэкономической стабильности, уменьшения колебания валютных курсов, более предсказуемых валютных политик стран-участниц.

Более важным вопросом Татьяна Валовая считает расширение использования национальных валют во взаимной торговле.

«Мы сейчас ведем эту работу, причем статистика в данном направлении неплохая», — заметила она. Так, в 2015—2016 годах в торговле России, Беларуси и Казахстана существенно возросла роль национальных валют. В значительной степени используется российский рубль, нежели американский доллар. Но в отношении Кыргызстана и Армении, Кыргызстана и Казахстана в основном пока используется валюта третьих стран.

«Мы создали рабочую группу, в рамках которой проводим большую эффективную работу с бизнес-сообществом и центральными банками, чтобы идентифицировать возможные препятствия для более широкого использования национальных валют, узнать, есть ли для этого юридические препятствия. Первый анализ показывает, что никаких препятствий нет», — проинформировала член коллегии.

Говоря о том, какие стимулы необходимо создать поставщикам и покупателям для перехода на более широкое использование нацвалют, Татьяна Валовая отметила очень активную работу с бизнесом, экспертами, которая проводится ЕЭК. «Надеемся, что к середине этого года в рамках одного из финансовых форумов представить исследование рабочей группы. Как эксперт могу еще раз подчеркнуть, что единая валюта нам не нужна, но интеграция в валютно-финансовой сфере необходима, чего мы и собираемся добиться», — резюмировала министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК. -0-

Национальным ведомствам в ЕАЭС нужно плотнее работать по вопросам поставок продовольствия — Валовая’Надо, чтобы наши национальные ведомства более плотно работали друг с другом, чтобы обменивались опытом проведения этих инспекций, проверок, — сказала Татьяна Валовая. ЕАЭС выступает полноправным участником всей системы международных экономических отношений — ВаловаяТатьяна Валовая отметила, что ЕАЭС «стал полноправным участником всей системы международных экономических отношений, активно выстраивает свою международную деятельность». При этом в союзе практикуются различные форматы взаимодействия.

По словам Татьяны Валовой, важно уделить внимание практическим вопросам.

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