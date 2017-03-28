Прокуроры предлагают снизить штрафы для микропредприятий РК

Об этом сообщается на сайте ведомства. Как пояснили в надзорном ведомстве, согласно статье 24 Предпринимательского кодекса РК, субъектом микропредпринимательства является бизнес (малое предпринимательство) со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя (68 070 000 тенге в 2017 году).

В то же время субъектами малого предпринимательства являются ИП и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, у которых до ста работников и чьи среднегодовые доходы до десяти раз больше. Однако в связи с особенностями казахстанского законодательства на эти предприятия налагаются одинаковые по размеру штрафы.

«Несмотря на внушительные расхождения основных показателей разграничения субъектов предпринимательства (среднегодовая численность работников и среднегодовой доход), что влечет наложение несправедливых и несоразмерных административных штрафов. На этом основании прокуратурой области в адрес Генеральной прокуратуры направлено предложение о внесении изменении в КоАП по включению категории субъектов микропредпринимательства как отдельной категории от малого с соразмерным уменьшением суммы штрафа по сравнению с последним», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в 2016 году за совершение административных правонарушений по различным статьям привлечены 10 335 субъектов частного предпринимательства, по 2 579 делам наложены административные штрафы. При этом в 75 процентах случаев были оштрафованы микропредприниматели.