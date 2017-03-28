Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
На борьбу с клопами направили грибок
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
17:10 (мск), источник: Tengrinews

Прокуроры предлагают снизить штрафы для микропредприятий РК

Прокуратура Акмолинской области предлагает изменить КоАП РК с целью снизить суммы штрафов для казахстанских микропредприятий — бизнеса со среднегодовой численностью работников менее 15-ти человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщается на сайте ведомства. Как пояснили в надзорном ведомстве, согласно статье 24 Предпринимательского кодекса РК, субъектом микропредпринимательства является бизнес (малое предпринимательство) со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя (68 070 000 тенге в 2017 году).

В то же время субъектами малого предпринимательства являются ИП и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, у которых до ста работников и чьи среднегодовые доходы до десяти раз больше. Однако в связи с особенностями казахстанского законодательства на эти предприятия налагаются одинаковые по размеру штрафы.

«Несмотря на внушительные расхождения основных показателей разграничения субъектов предпринимательства (среднегодовая численность работников и среднегодовой доход), что влечет наложение несправедливых и несоразмерных административных штрафов. На этом основании прокуратурой области в адрес Генеральной прокуратуры направлено предложение о внесении изменении в КоАП по включению категории субъектов микропредпринимательства как отдельной категории от малого с соразмерным уменьшением суммы штрафа по сравнению с последним», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в 2016 году за совершение административных правонарушений по различным статьям привлечены 10 335 субъектов частного предпринимательства, по 2 579 делам наложены административные штрафы. При этом в 75 процентах случаев были оштрафованы микропредприниматели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Apple может купить Disney
Путин подписал закон об онлайн-переписи населения
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь