Смольный назвал районы, в которых появятся новые дороги
На строительство транспортной сети уйдет более 50 миллиардов рублей.
На строительство транспортной сети уйдет более 50 миллиардов рублей.
Правительство Петербурга назвало районы города, где в первую очередь будут проложены новые дороги, передает DP.RU. Места будущего строительства были озвучены 28 марта в рамках заседания Транспортного совета.
По предварительным данным, до 2020 года дороги появятся в семи кварталах с новостройками в Невском, Красносельском и Пушкинском районах, в Шушарах, на Васильевском острове и в
Согласно предварительным подсчетам, на строительство этих дорог потребуется порядка 50,5 миллиардов рублей.