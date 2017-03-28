Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Волнения в ВСУ: бойцы не подчиняются приказам командиров - СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
19:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный назвал районы, в которых появятся новые дороги

На строительство транспортной сети уйдет более 50 миллиардов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Петербурга назвало районы города, где в первую очередь будут проложены новые дороги, передает DP.RU. Места будущего строительства были озвучены 28 марта в рамках заседания Транспортного совета.

По предварительным данным, до 2020 года дороги появятся в семи кварталах с новостройками в Невском, Красносельском и Пушкинском районах, в Шушарах, на Васильевском острове и в Северо-Приморской части Петербурга.

Согласно предварительным подсчетам, на строительство этих дорог потребуется порядка 50,5 миллиардов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Петербурге во время операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик
Президент России допустил поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь