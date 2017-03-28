Смольный назвал районы, в которых появятся новые дороги

Правительство Петербурга назвало районы города, где в первую очередь будут проложены новые дороги, передает DP.RU. Места будущего строительства были озвучены 28 марта в рамках заседания Транспортного совета.

По предварительным данным, до 2020 года дороги появятся в семи кварталах с новостройками в Невском, Красносельском и Пушкинском районах, в Шушарах, на Васильевском острове и в Северо-Приморской части Петербурга.

Согласно предварительным подсчетам, на строительство этих дорог потребуется порядка 50,5 миллиардов рублей.