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18:23 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре состоится общегородская ярмарка вакансий

29 марта 2017 года c 11:00 до 14:00 в ДК им. В. Я. Литвинова (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, а также Администрации г. о. Самара.

В ярмарке примут участие более 60 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят порядка 1000 вакантных мест.

Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по следующим темам:

 — эффективные способы поиска работы;.

 — участие в специальных программах по самозанятости и временной занятости;.

 — возможность бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации.

Также специалисты помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, которая насчитывает свыше 15000 вакансий по различным направлениям.

Кроме того, для всех желающих будут проведены мастер-классы:

 — «Основы предпринимательской деятельности» — посетителям расскажут об экономических и правовых аспектах предпринимательства, формах поддержки предпринимательства, выборе системы налогообложения, о правильности заполнения бланка бизнес-плана на выделение единовременной финансовой помощи;.

 — «Эффективное трудоустройство. Слагаемые успеха — опытные психологи-профконсультанты дадут советы по вопросам эффективного поиска работы.

На мероприятие приглашены представители Пенсионного Фонда РФ, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и социального обеспечения, а представители Администрации г. о. Самара — по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности.

Всем соискателям будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда г. о. Самара; сведения о вакансиях в других регионах страны; данные о свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области; сведения о вакансиях по временной занятости; свыше 1500 экземпляров специализированных печатных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.

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