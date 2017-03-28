Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Кулинарные книги могут вас отравить
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Росавиация сочла несуществующим аэропорт Жуковский

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) поручило администрации аэропорта Жуковский убрать название с фасада здания, так как оно не является официальным. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает телеканал «Москва 24».

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в письме, направленном Росавиацией руководству транспортного объекта, аэропорта с таким названием не существует.

В ведомстве пояснили, что присвоить имя воздушной гавани может Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), согласовав его перед этим с Росавиацией.

Однако никаких предложений на этот счет от Росреестра не поступало, подчеркнули чиновники.

Воздушная гавань получила такое название после опроса жителей подмосковного города Жуковский, которые согласились дать аэропорту это имя в 2015 году. Законной силы данное решение не имеет, заявили представители Росавиации.

Согласно распоряжению правительства России от 15 марта 2016 года, воздушная гавань в Жуковском была открыта для международных рейсов под названием Раменское. Распоряжением от 20 апреля Раменское было внесено в перечень аэропортов федерального значения. Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) авиагавани был присвоен код ZIA.

По информации агентства «АвиаПорт», собственник аэропорта в 2016 году обратился в Росреестр с просьбой об официальном присвоении воздушной гавани названия Жуковский, однако чиновники отказали в удовлетворении заявки.

Жуковский является четвертым аэропортом московского региона. Первый регулярный рейс он принял 12 сентября 2016-го. Авиагавань начала работу в мае того же года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аэропорт Жуковский получил распоряжение убрать название со здания
16:57 (мск)© Ньюстюб
В США рассказали, в чем виновата Россия
Путин подписал закон об онлайн-переписи населения
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь