Росавиация сочла несуществующим аэропорт Жуковский

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в письме, направленном Росавиацией руководству транспортного объекта, аэропорта с таким названием не существует. В ведомстве пояснили, что присвоить имя воздушной гавани может Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), согласовав его перед этим с Росавиацией. Однако никаких предложений на этот счет от Росреестра не поступало, подчеркнули чиновники.

Воздушная гавань получила такое название после опроса жителей подмосковного города Жуковский, которые согласились дать аэропорту это имя в 2015 году. Законной силы данное решение не имеет, заявили представители Росавиации.