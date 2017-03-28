Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года

В Минфине РФ отметили, что иностранные покупатели смогут получать tax free с алкогольной продукции.

«Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, из Минпромторга, из ФНС (Федеральная налоговая служба — прим. ТАСС). После согласования с Минюстом законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства РФ. Думаем, где-то к середине апреля», — сказал Сазанов.

Он добавил, что в конце апреля — начале мая законопроект, скорее всего, будет внесен в Госдуму.