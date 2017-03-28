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17:40 (мск), источник: ТАСС

Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минфин надеется, что законопроект о tax free будет внесен в правительство РФ через две недели и заработает с 1 октября 2017 года. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Источник: Агентство «Москва»

В Минфине РФ отметили, что иностранные покупатели смогут получать tax free с алкогольной продукции.

«Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, из Минпромторга, из ФНС (Федеральная налоговая служба — прим. ТАСС). После согласования с Минюстом законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства РФ. Думаем, где-то к середине апреля», — сказал Сазанов.

Он добавил, что в конце апреля — начале мая законопроект, скорее всего, будет внесен в Госдуму.

При удачном стечении обстоятельств мы ожидаем, что он будет принят в весеннюю сессию и, вероятнее всего, заработает с 1 октября этого года.
Алексей Сазанов
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина
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По словам Сазанова, в рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров в России, на алкогольную продукцию. На другие подакцизные товары возврат НДС распространяться не будет.

«В настоящее время (tax free — прим. ТАСС) будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных. Но все равно будет распространяться на алкоголь, хоть это и подакцизный товар», — сказал он.

Глава департамента добавил, что правительство будет иметь право указать товары, компенсации налога по которым не будет.

Комментарии
2
Оксана Поддубная
Мой милый АБ пьет только самогон, ему эта тема не интересна.
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Товарищ Сухов Красноармеец
Черт те чо
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