Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года

В Минфине РФ отметили, что иностранные покупатели смогут получать tax free с алкогольной продукции.
«Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, из Минпромторга, из ФНС (Федеральная налоговая служба — прим. ТАСС). После согласования с Минюстом законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства РФ. Думаем, где-то к середине апреля», — сказал Сазанов.
Он добавил, что в конце апреля — начале мая законопроект, скорее всего, будет внесен в Госдуму.
При удачном стечении обстоятельств мы ожидаем, что он будет принят в весеннюю сессию и, вероятнее всего, заработает с 1 октября этого года.
Алексей СазановГлава департамента налоговой и таможенной политики Минфина
По словам Сазанова, в рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров в России, на алкогольную продукцию. На другие подакцизные товары возврат НДС распространяться не будет.
«В настоящее время (tax free — прим. ТАСС) будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных. Но все равно будет распространяться на алкоголь, хоть это и подакцизный товар», — сказал он.
Глава департамента добавил, что правительство будет иметь право указать товары, компенсации налога по которым не будет.