34 компании перечислят часть прибыли государству

Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров. В него входят 34 компании:

«КБ-Радар»,

«Беларуськалий»,

«Мозырьсоль»,

«Гродненская табачная фабрика «Неман»,

«Гомельтранснефть»,

«Полоцктранснефть Дружба»,

РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь»,

«Белорусская универсальная товарная биржа»,

Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»,

информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие «Мингорсправка»,

коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельоблтеплосеть».

Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.