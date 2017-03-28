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17:39 (мск), источник: Ежедневник.by

34 компании перечислят часть прибыли государству

У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.

Источник: Reuters

Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров. В него входят 34 компании:

«КБ-Радар»,

«Беларуськалий»,

«Мозырьсоль»,

«Гродненская табачная фабрика «Неман»,

«Гомельтранснефть»,

«Полоцктранснефть Дружба»,

РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь»,

«Белорусская универсальная товарная биржа»,

Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»,

информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие «Мингорсправка»,

коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельоблтеплосеть».

Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.

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