34 компании перечислят часть прибыли государству
У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.
У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.
Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров. В него входят 34 компании:
«КБ-Радар»,
«Беларуськалий»,
«Мозырьсоль»,
«Гродненская табачная фабрика «Неман»,
«Гомельтранснефть»,
«Полоцктранснефть Дружба»,
РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь»,
«Белорусская универсальная товарная биржа»,
Белорусский
коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельоблтеплосеть».
Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.