Башкирия обошла Татарстан в новом региональном рейтинге
Уфа вошла в список лидеров.
Уфа вошла в список лидеров.
В рамках «Российской недели
Оценивали регионы по планке, установленной министерством экономического развитии России. Первое место в рейтинге ожидаемо досталось Москве, показавшей результат 90,1%. В тройку лидеров также попали Московская и Самарская области.
Башкирия расположилась на довольно высокой седьмой строчкой (67,7%), обойдя одного из фаворитов — Татарстан (66,1%). В прошлом году наша республика занимала 11-е место, два года назад — 16-е, а в первом рейтинге Уфа и вовсе была 51-й.