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21:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирия обошла Татарстан в новом региональном рейтинге

Уфа вошла в список лидеров.

Источник: Комсомольская правда

В рамках «Российской недели государственно-частного партнерства» в Москве была опубликованы результаты нового рейтинга регионов. Субъекты федерации оценивали по уровню привлечения бизнеса в крупные государственные проекты.

Оценивали регионы по планке, установленной министерством экономического развитии России. Первое место в рейтинге ожидаемо досталось Москве, показавшей результат 90,1%. В тройку лидеров также попали Московская и Самарская области.

Башкирия расположилась на довольно высокой седьмой строчкой (67,7%), обойдя одного из фаворитов — Татарстан (66,1%). В прошлом году наша республика занимала 11-е место, два года назад — 16-е, а в первом рейтинге Уфа и вовсе была 51-й.

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