Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Собак натренировали вынюхивать рак груди
СМИ: 4 тыс. га земли около "дачи Медведева" арендовали за 40 руб
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
18:07 (мск), источник: Volga News

В бюджет Самары предлагается привлечь кредит в 1,3 млрд рублей

Во вторник, 28 марта, в Самарской городской думе члены комитета по бюджету, налогам и экономике рассмотрели вопрос об изменении в бюджет города.

Предлагается учесть в казне Самары субсидии в размере 60,9 млн рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов.

Из этой суммы 5,3 млн рублей направят на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов.

55,5 млн рублей пойдут на капитальный ремонт проездов и дворовых территорий многоквартирных домов.
Также администрация города предлагает привлечь в бюджет дополнительно кредит в размере 1,3 млрд рублей.

Часть средств — 177,1 млн руб. пойдет на повышение оплаты труда педагогов дополнительного образования, 44, 6 млн руб. предлагается направить на капитальный ремонт объектов образования.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направят 48,5 млн руб., на снос аварийных зданий — 7,5 млн рублей.

На подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году предлагается учесть 280 млн рублей.

Что касается основных параметров бюджета, то доходы казны составят 24,5 млн руб., расходы — 26,5 млн руб., дефицит — 1,7 млрд рублей.

Депутаты приняли информацию к сведению, окончательное решение будет принято на очередном заседании думу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общая готовность стадиона "Самара Арена" составляет 60%
Путин подписал закон об онлайн-переписи населения
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника судьи
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь