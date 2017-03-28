В бюджет Самары предлагается привлечь кредит в 1,3 млрд рублей

Предлагается учесть в казне Самары субсидии в размере 60,9 млн рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов.

Из этой суммы 5,3 млн рублей направят на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов.

55,5 млн рублей пойдут на капитальный ремонт проездов и дворовых территорий многоквартирных домов.

Также администрация города предлагает привлечь в бюджет дополнительно кредит в размере 1,3 млрд рублей.

Часть средств — 177,1 млн руб. пойдет на повышение оплаты труда педагогов дополнительного образования, 44, 6 млн руб. предлагается направить на капитальный ремонт объектов образования.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направят 48,5 млн руб., на снос аварийных зданий — 7,5 млн рублей.

На подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году предлагается учесть 280 млн рублей.

Что касается основных параметров бюджета, то доходы казны составят 24,5 млн руб., расходы — 26,5 млн руб., дефицит — 1,7 млрд рублей.

Депутаты приняли информацию к сведению, окончательное решение будет принято на очередном заседании думу.