Система оплаты труда педагогов может измениться

По словам Фусу, которую цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов, Минпросвещения пребывает в состоянии дискуссий с Минфином и Минтруда, соцзащиты и семьи.

«Вместе мы попробует выработать новую формулу повышения зарплат педагогам», — сказала Фусу.

Напомним, что работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста.