В Симферополе построят новый микрорайон с олимпийским центром и бизнес-кластером

По словам руководителя проекта, директора компании ООО «Акура» Валерия Семененко, в рамках проекта планируется построить более 1 млн квадратных метров недвижимости, в том числе около полумиллиона квадратных метров жилья. В целом микрорайон рассчитан на проживание 21 тысячи человек.

Как отметил Семененко, стоимость квартир в новом микрорайоне составит от 1,7 млн до 3,5 млн рублей, цена одного квадратного метра в новостройках — от 47 тыс рублей. В рамках проекта будут работать все государственные программы приобретения жилья, включая военную и жилищную ипотеку, материнский капитал.

Руководитель проекта «Крымская роза», директор компании ООО «Акура» Валерия Семененко.

Социальная инфраструктура нового микрорайона предусматривает строительство детских садов на 1550 мест, двух школ на 2 тыс учащихся, клуба детского и юношеского творчества с библиотекой на 600 мест, спортивного комплекса площадью более 1 тыс кв м, уличных спортивных площадок площадью 26,5 тыс «квадратов». Также планируется строительство амбулатории на 300 посещений в смену и медицинского центра на 89 койко-мест.

Кроме того, в микрорайоне будут построены церковь и мечеть одинаковых размеров, образовывая единый архитектурный ансамбль.

Особенностью «Крымской розы» станет масштабный линейный парк площадью 23 гектара с велосипедными дорожками общей протяженностью 3,8 км, игровыми площадками и местами для отдыха.

Проблему парковок проектировщики планируют решить за счет строительства подземных паркингов на 1097 мест, трех многоярусных надземных парковок на 3396 мест и стоянок 3143 машино-места.

Презентация проекта планировки территории массива «Крымская роза» г. Симферополь.

По словам Семененко, на территории микрорайона предполагается создать уникальный для Крыма бизнес-кластер на 80 тысяч посетителей в день. В его рамках планируется построить офисные здания и помещения, супермаркет, кинотеатр, гостиницу, учреждения общепита, автосалон и т. п.

«У нас уже есть потенциальные инвесторы, активно работающие в Санкт-Петербурге и Москве, для которых именно эта территория в силу ее местоположения представляет привлекательность. Запрос на площади для размещения малого, среднего и крупного бизнеса растет в процессе диалога», — добавил руководитель проекта.

Главным объектом нового микрорайона «Крымская роза» станет Центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта. По словам представителя компании-проектировщика ООО «Бристоль-проект» Рината Гайнутдинова, центр предназначен для подготовки олимпийского резерва РК, проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, а также физкультурно-оздоровительных занятий для взрослых и детей.

Общая площадь здания составит 19 тысяч квадратных метров. Предполагается, что олимпийский центр будет работать круглогодично.

Как отметил Гайнутдинов, в составе центра запроектировано три плавательных бассейна. Спортивный бассейн на 10 дорожек и размером ванной 52 на 25 метров предназначен для проведения всероссийских и международных соревнований. Физкультурно-оздоровительный бассейн размером на 8 дорожек и размером 25 на 16 метров предназначен для занятий спортом и оздоровительным плаванием взрослых и детей с 14 лет. Также будет простроен детский бассейн размером 10 на 6 метров для обучения плаванию детей от 7 лет.

Представитель проектировщика подчеркнул, что в соответствии с требованиями WADA (Всемирное антидопинговое агентство), в центре будет осуществляться допинг-контроль спортсменов.

В свою очередь зампредседателя крымского правительства Валерий Нахлупин сообщил, что олимпийский центр будет построен за счет бюджетных средств. На возведение объекта планируется потратить 1,2−1,5 млрд рублей. Предположительный срок завершения строительства объекта — осень 2019 года.

Рабочее совещание под руководством зампредседателя СМ РК Виталия Нахлупина, в рамках которого презентовали проект планировки территории массива «Крымская роза» г. Симферополь.

Также вице-премьер заверил, что власти Крыма будут оказывать всестороннюю поддержку реализации проекта по строительству микрорайона «Крымская роза».