В Симферополе построят новый микрорайон с олимпийским центром и бизнес-кластером
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости (Крым). В
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости (Крым). В
По словам руководителя проекта, директора компании ООО «Акура» Валерия Семененко, в рамках проекта планируется построить более 1 млн квадратных метров недвижимости, в том числе около полумиллиона квадратных метров жилья. В целом микрорайон рассчитан на проживание 21 тысячи человек.
Как отметил Семененко, стоимость квартир в новом микрорайоне составит от 1,7 млн до 3,5 млн рублей, цена одного квадратного метра в новостройках — от 47 тыс рублей. В рамках проекта будут работать все государственные программы приобретения жилья, включая военную и жилищную ипотеку, материнский капитал.
Руководитель проекта «Крымская роза», директор компании ООО «Акура» Валерия Семененко.
Социальная инфраструктура нового микрорайона предусматривает строительство детских садов на 1550 мест, двух школ на 2 тыс учащихся, клуба детского и юношеского творчества с библиотекой на 600 мест, спортивного комплекса площадью более 1 тыс кв м, уличных спортивных площадок площадью 26,5 тыс «квадратов». Также планируется строительство амбулатории на 300 посещений в смену и медицинского центра на 89
Кроме того, в микрорайоне будут построены церковь и мечеть одинаковых размеров, образовывая единый архитектурный ансамбль.
Особенностью «Крымской розы» станет масштабный линейный парк площадью 23 гектара с велосипедными дорожками общей протяженностью 3,8 км, игровыми площадками и местами для отдыха.
Проблему парковок проектировщики планируют решить за счет строительства подземных паркингов на 1097 мест, трех многоярусных надземных парковок на 3396 мест и стоянок 3143
Презентация проекта планировки территории массива «Крымская роза» г. Симферополь.
По словам Семененко, на территории микрорайона предполагается создать уникальный для Крыма
«У нас уже есть потенциальные инвесторы, активно работающие в
Главным объектом нового микрорайона «Крымская роза» станет Центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта. По словам представителя
Общая площадь здания составит 19 тысяч квадратных метров. Предполагается, что олимпийский центр будет работать круглогодично.
Как отметил Гайнутдинов, в составе центра запроектировано три плавательных бассейна. Спортивный бассейн на 10 дорожек и размером ванной 52 на 25 метров предназначен для проведения всероссийских и международных соревнований.
Представитель проектировщика подчеркнул, что в соответствии с требованиями WADA (Всемирное антидопинговое агентство), в центре будет осуществляться
В свою очередь зампредседателя крымского правительства Валерий Нахлупин сообщил, что олимпийский центр будет построен за счет бюджетных средств. На возведение объекта планируется потратить 1,2−1,5 млрд рублей. Предположительный срок завершения строительства объекта — осень 2019 года.
Рабочее совещание под руководством зампредседателя СМ РК Виталия Нахлупина, в рамках которого презентовали проект планировки территории массива «Крымская роза» г. Симферополь.
Также
«Проект уже находится в поле зрения главы Республики, мы еженедельно докладываем по проекту в целом и по проектированию дворца водных видов спорта в частности. Мы будем стараться свести к минимуму все бюрократические процедуры для прохождения этого проекта», — подчеркнул