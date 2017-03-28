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18:25 (мск), источник: Om1.ru

С 1 апреля омичам проиндексируют пенсии

Выплаты увеличатся на 1,5 процента.

В соотвествии с постановлением правительства РФ жителям России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 1,5%. Настолько же увеличатся государственные пенсии и дополнительное материальное обеспечение.

— Увеличению с 1 апреля подлежат государственные и социальные пенсии, например: пенсии детям-инвалидам, социальные пенсии инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства, государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших военнослужащих, государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, — сообщили в омском региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Работающие пенсионеры в Омской области могут ждать повышения выплат с 1 августа 2017 года. Сейчас в регионе проживают около 48 тысяч человек, получающих социальные и госпенсии.

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