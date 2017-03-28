С 1 апреля омичам проиндексируют пенсии
Выплаты увеличатся на 1,5 процента.
Выплаты увеличатся на 1,5 процента.
В соотвествии с постановлением правительства РФ жителям России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 1,5%. Настолько же увеличатся государственные пенсии и дополнительное материальное обеспечение.
— Увеличению с 1 апреля подлежат государственные и социальные пенсии, например: пенсии
Работающие пенсионеры в Омской области могут ждать повышения выплат с 1 августа 2017 года. Сейчас в регионе проживают около 48 тысяч человек, получающих социальные и госпенсии.