Местные власти через два месяца получат право устанавливать тарифы на тепло и воду

Об этом во время совещания в Кабмине по итогам прошедшего отопительного сезона заявил член Нацкомиссии Руслан Машлякивский.

«После вступления в силу новых лицензионных условий на предоставление услуг по теплоснабжению и водоотводу мы получим возможность через два месяца передать лицензионные дела местным органам власти для того, чтобы следующий отопительный период и в дальнейшем они сами регулировали тарифы», — сказал он.

Также он добавил, что 67% водоканалов, которые были лицензиатами Нацкомиссии, перейдут в ведение местных органов власти.

В полномочия местных органов переходит установление тарифов на водоснабжение и водоотвод по тем предприятиям, которые предоставляют услуги для населения численностью менее 100 тысяч человек.

По словам Машлякивского, также 74 действующих теплокоммунэнерго будут переданы в сферу регулирования местных властей.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2017 года НКРЭКУ утвердила новую редакцию Лицензионных соглашений по предоставлению услуг по теплоснабжению. Глава регулятора Дмитрий Вовк заявлял, что Нацкомиссия будет передавать полномочия по формированию тарифов, утверждению инвестиционных программ для предприятий ЖКХ на места в рамках проводимой правительством политики по децентрализации.