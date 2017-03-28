Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы

«На данный момент разблокированы все отделения банка. Два из них, в Киеве и Запорожье, в настоящее время готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и откроются завтра в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», — говорят в кредитной организации.

Утром 28 марта стало известно, что блокада киевского отделения Сбербанка была прекращена. Сотрудники кредитной организации начали демонтировать возведенную на входе радикалами стену из бетонных блоков и цемента.

27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциума инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Мажоритарным акционером этого консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева.