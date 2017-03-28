Завод по выпуску керамзита открывается в Актау

Проект стоимостью 640 млн тенге должен сделать первичный рынок жилья еще более доступным, способствовать развитию стройиндустрии. На заводе уже открыто 30 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Керамзит — экологически чистый тепло- и звукоизоляционный материал, получаемый при обжиге легкоплавкой глины плотностью от 200 до 900 кг на кубический метр, используемый в качестве наполнителя в легких бетонах. Инициатор проекта — ТОО «Актау Керамзит».

Технологическая линия по производству керамзитового гравия занимает площадь 0,4 гектара. Линия состоит из нескольких участков: формовки (первичная переработка глины и приготовление полуфабриката), сушильно-загрузочный (сушка полуфабриката и его загрузка во вращающуюся печь), участок обжига (обжиг керамзита в этой печи и охлаждение), участок сортировки (сортировка керамзитового гравия по фракциям, хранение и отгрузка).

«Оборудование для линии поставлено из РФ и Беларуси, установлено в капитальных сооружениях, склад глины выполнен в виде ангара. Сырье для керамзита добывается в карьере в 40 км от г. Актау. Основным потребителем является ТОО “Айком LTD”. В год имеем возможность производить 50 тысяч кубических метров керамзита. Сейчас количество рабочих мест 30, что касается планов и перспективы, планируется создать еще 30 рабочих мест для производства изделий из керамзитобетона», — рассказал директор ТОО «Актау Керамзит» Алмас Сатанов.

Также в 2017 году на территории СЭЗ намечена сдача в эксплуатацию сдача завода по производству трансформаторов и кабелей («Актау ЭнергоМаш» стоимостью 9 млрд 100 млн тенге), производства изделий из стали (ТОО «Сталелитейный центр» стоимостью 871 млн тенге), проект по созданию складских помещений (ТОО «Aspan Storage» стоимостью 212 млн тенге).