Освобождение украинцев от «мобильного рабства» снова затягивается
Внедрение услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) снова затягивается
Внедрение услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) снова затягивается
Об этом сообщила
«Поведение компании “Диалинк” по меньшей мере неприятно удивляет. Бесконечные судебные иски только оттягивают дату конечного внедрения услуги MNP в Украине», — цитирует
Так, согласно сообщению, в среду, 29 марта, Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу «Диалинка» на решение судов двух инстанций о признании недействительным заключенного договора между компанией «Эс Ай Центр» и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР). А в четверг, 30 марта, Высший административный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу «Диалинка» на решение судов двух инстанций об отмене решения Антимонопольного комитета Украины.
Как сообщал УНИАН, 25 января 2016 года УГЦР объявил победителем
21 апреля 2016 года УГЦР пересмотрел результаты тендера, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 18 марта, и выбрал победителем
21 октября 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал УГЦР заключить договор с победителем тендера — компанией «Эс Ай Центр».
11 января 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, признав