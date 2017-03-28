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20:04 (мск), источник: УНИАН

Освобождение украинцев от «мобильного рабства» снова затягивается

Внедрение услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) снова затягивается из-за обжалования результатов тендера по внедрению этого сервиса украинской ІТ-компанией «Диалинк», принимавшей участие в торгах.

Источник: УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба компании «Эс Ай Центр» (SI Center), победившей в тендере по внедрению услуги MNP.

«Поведение компании “Диалинк” по меньшей мере неприятно удивляет. Бесконечные судебные иски только оттягивают дату конечного внедрения услуги MNP в Украине», — цитирует пресс-служба директора по юридическим вопросам холдинга Softinvest, в структуру которого входит компания «Эс Ай Центр», Анну Коктыш.

Так, согласно сообщению, в среду, 29 марта, Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу «Диалинка» на решение судов двух инстанций о признании недействительным заключенного договора между компанией «Эс Ай Центр» и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР). А в четверг, 30 марта, Высший административный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу «Диалинка» на решение судов двух инстанций об отмене решения Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2016 года УГЦР объявил победителем MNP-тендера компанию «Диалинк», после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

21 апреля 2016 года УГЦР пересмотрел результаты тендера, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 18 марта, и выбрал победителем IT-компанию «Эс Ай Центр». Это решение в свою очередь вызвало недовольство со стороны проигравших участников «Т4В» и «Диалинк», которые решили снова обжаловать его результаты в АМКУ и судах.

21 октября 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал УГЦР заключить договор с победителем тендера — компанией «Эс Ай Центр».

11 января 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, признав IT-компанию «Эс Ай Центр» победителем тендера по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP).

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