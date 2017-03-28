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20:52 (мск), источник: Ipress.ua

NORD перенес производство холодильников из Украины в Китай

Производитель бытовой техники Nord Group Holding (ПАО «Норд», Краматорск, Донецкая область) перенес производство холодильников в Китай.

«В течение уже более 50 лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. С момента консервации завода в 2014 году, в течение последних двух лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках лучшего высокотехнологичного производства холодильников. Пытаясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговых марок было решено остановить свой выбор на китайском производственной площадке мирового лидера компании Midea», — говорится в повидомленнии, информируют «Украинские новости».

Китайская Midea — современная многопрофильная корпорация, специализирующаяся на производстве бытовой техники. Компания основана в 1968 году и является одним из крупнейших производителей в Китае. В компании прогнозируют появление новых моделей бытовой техники торговой марки NORD весной 2017 года.

Ранее сообщалось, что президент группы «Норд» Валентин Ландик продал свой пакет акций (79,93%) производителя холодильной техники ОАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис», который входит в холдинг «Диорит» и является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

Наблюдательный совет ПАО «Норд» возглавляет сын Валентина Ландика Андрей, которому принадлежит около 19,7% акций ОАО «Норд».

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