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20:45 (мск), источник: РБК - Украина

Сбербанк в Украине после продажи получит новое название

Украинский филиал российского Сбербанка после продажи получит новое название — Norvik Bankа. Об этом рассказал один из покупателей Сбербанка Григорий Гусельников, передают российские СМИ.

«Банк (после продажи, — ред.) будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа», — сообщил Гусельников и добавил, что смена бренда сработает в интересах покупателя и продавца.

По его словам, бренд будет изменен, чтобы успокоить ситуацию вокруг Сбербанка.

«Для того, чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить ее, бренд будет заменен, и банк будет позиционироваться как европейский банк, которым он и будет являться», — подчеркнул Гусельников.

Напомним, ранее сообщалось, что главным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал богатейший российский клан, а мажоритарным акционером консорциума, который договорился о покупке банка, является сын российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Комментарии
1
Александр
Почему не пишите сколько пострадает людей от этого Не сколько подорожает гривня?
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