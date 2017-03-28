«Закон Яровой» может обязать абонентов назвать всех возможных пользователей их гаджетов и ноутбуков

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Под определение устройств связи подпадают телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры и т. д. «Дополнительно в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должны содержаться сведения о лице, которое может по согласованию с абонентом использовать его абонентское устройство (абонентскую станцию с установленным в ней идентификационным модулем) или идентификационный модуль абонента (фактический пользователь) — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность», — указано в проекте документа.

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Также в обязанности операторов связи предложено включить направление запросов абонентам (после получения соответствующих запросов из правоохранительных органов — RNS) о предоставлении сведений о самом абоненте и других возможных пользователях его гаджета. Такой запрос оператор будет обязан направить в течение трех дней после соответствующего запроса правоохранительных органов. Кроме того, операторов предлагают обязать по запросу правоохранительных органов запрашивать у абонентов сведения об изменении ФИО, места проживания (для физлиц) или места нахождения (для юрлиц), список персональных данных фактических пользователей устройства абонента (ФИО, место жительства, удостоверяющие их личность реквизиты документов). Отдельно прописана обязанность оператора направлять абонентам предложение пополнить абонентский счет через безналичный перевод с их банковских счетов.

В случае, когда персональные данные фактических пользователей не соответствуют данным из договора, оператор должен уведомить абонента о сроках прекращения оказания услуг связи.

Прежняя версия законопроекта предполагала, что оператор должен принять меры для получения от пользователей достоверной информации об их персональных данных в течение 15 суток со дня получения соответствующего запроса. В предыдущей версии законопроекта также был пункт, который предусматривал возможность возобновить оказание услуг связи, которые были приостановлены в связи с несоответствием персональных данных фактическим, но которые в последствие были актуализированы. В новой версии законопроекта этот пункт не содержится.