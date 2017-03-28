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22:59 (мск), источник: RNS

«Закон Яровой» может обязать абонентов назвать всех возможных пользователей их гаджетов и ноутбуков

Минкомсвязь предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных. Это следует из подготовленного министерством проекта изменений в правила оказания услуг телефонной связи, телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных во исполнение «закона Яровой» (есть у RNS).

Источник: Reuters

Под определение устройств связи подпадают телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры и т. д.

«Дополнительно в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должны содержаться сведения о лице, которое может по согласованию с абонентом использовать его абонентское устройство (абонентскую станцию с установленным в ней идентификационным модулем) или идентификационный модуль абонента (фактический пользователь) — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность», — указано в проекте документа.

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Также в обязанности операторов связи предложено включить направление запросов абонентам (после получения соответствующих запросов из правоохранительных органов — RNS) о предоставлении сведений о самом абоненте и других возможных пользователях его гаджета. Такой запрос оператор будет обязан направить в течение трех дней после соответствующего запроса правоохранительных органов.

Кроме того, операторов предлагают обязать по запросу правоохранительных органов запрашивать у абонентов сведения об изменении ФИО, места проживания (для физлиц) или места нахождения (для юрлиц), список персональных данных фактических пользователей устройства абонента (ФИО, место жительства, удостоверяющие их личность реквизиты документов).

Отдельно прописана обязанность оператора направлять абонентам предложение пополнить абонентский счет через безналичный перевод с их банковских счетов.

В случае, когда персональные данные фактических пользователей не соответствуют данным из договора, оператор должен уведомить абонента о сроках прекращения оказания услуг связи.

Прежняя версия законопроекта предполагала, что оператор должен принять меры для получения от пользователей достоверной информации об их персональных данных в течение 15 суток со дня получения соответствующего запроса.

В предыдущей версии законопроекта также был пункт, который предусматривал возможность возобновить оказание услуг связи, которые были приостановлены в связи с несоответствием персональных данных фактическим, но которые в последствие были актуализированы. В новой версии законопроекта этот пункт не содержится.

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Что касается пользователей телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных, то гражданин, с которым заключен договор, также должен будет предоставить ФИО, место жительства, данные удостоверяющего личность документа лиц, которые по согласованию с ним могут использовать его абонентское оборудование. Соответствующий документ был направлен в Минэкономразвития, чтобы ведомство подготовило на него заключение об оценке регулирующего воздействия, следует из сопроводительного письма Минкомсвязи. Получить оперативный комментарий в министерстве не удалось.

В «Ростелекоме», «Мегафоне» и «Яндексе» пока не ответили на запрос RNS, в Tele2 и Mail.Ru Group и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

«Насколько нам известно, обновленный проект правил хранения для операторов связи подобных положений не содержит», — отметили в МТС.

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