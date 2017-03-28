Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Лавров прокомментировал митинги в Москве
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
21:11 (мск), источник: Интерфакс

«Газпром» изъял из стандартного релиза о долгах упоминание о Кавказе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Стандартный пресс-релиз «Газпрома» о ситуации с долгами российских потребителей за поставку газа больше не содержит упоминания о долгах южных регионов России.

Источник: Reuters

В марте 2016 и марте 2017 года на очный совет директоров компании выносился вопрос о работе «Газпрома», направленной на погашение российскими потребителями задолженности за поставленный газ и укрепление платежной дисциплины.

Видео
«Газпром» покидает Москву

В релизе годовой давности сообщалось: «В 2015 году общий объем просроченной задолженности увеличился на 19,8% — со 127 млрд до 152,1 млрд руб., уровень расчетов за газ снизился на 1,4% — до 96,2%. Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа (по состоянию на 1 января 2016 года — 48,6 млрд руб. или 81,4% от суммарной задолженности населения РФ)».

Однако на сей раз компания констатирует лишь: «Актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед “Газпромом” за поставленный газ. В 2016 году она выросла примерно на 6% и на 1 января 2017 года составила 161 млрд руб. Более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики».

«Газпром» напоминает о мерах, направленных на повышение платежной дисциплины: «В 2016 году результатом этой работы стало существенное сокращение темпов прироста просроченной задолженности по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял порядка 19%».

Читайте также
Москвичам с асоциальным поведением хотят заменить газ на электричество

В 2016 году в результате урегулирования споров с должниками в судебном порядке и переуступки прав требований по долгам компания в 2016 году вернула 94,7 млрд руб. — на 18,7% больше, чем годом ранее. Продолжилось взаимодействие с правоохранительными органами и Федеральной службой судебных приставов России. Общий объем возмещения, полученного «Газпромом» в прошлом году в результате совместной работы с судебными, правоохранительными и исполнительными органами власти, составил 146,3 млрд руб.

Для координации совместных усилий компании и российских регионов по улучшению ситуации с платежами «Газпром» в 2016 году подписал планы-графики погашения просроченной задолженности с 24 субъектами РФ. Просроченная задолженность по предприятиям, включенным в график, должна была снизиться на 10,9 млрд руб. Однако графики были выполнены только на 29%, снижение составило всего около 3 млрд рублей, сетует компания.

«На заседании было отмечено, что при определении объема инвестиций в газификацию регионов “Газпром” учитывает уровень платежной дисциплины и исполнение администрациями субъектов РФ обязательств по подготовке потребителей к приему газа», — отмечает «Газпром».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Сборная России по футболу сыграла вничью с Бельгией в Сочи
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь