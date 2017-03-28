«Газпром» изъял из стандартного релиза о долгах упоминание о Кавказе

В марте 2016 и марте 2017 года на очный совет директоров компании выносился вопрос о работе «Газпрома», направленной на погашение российскими потребителями задолженности за поставленный газ и укрепление платежной дисциплины.

В релизе годовой давности сообщалось: «В 2015 году общий объем просроченной задолженности увеличился на 19,8% — со 127 млрд до 152,1 млрд руб., уровень расчетов за газ снизился на 1,4% — до 96,2%. Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа (по состоянию на 1 января 2016 года — 48,6 млрд руб. или 81,4% от суммарной задолженности населения РФ)».

Однако на сей раз компания констатирует лишь: «Актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед “Газпромом” за поставленный газ. В 2016 году она выросла примерно на 6% и на 1 января 2017 года составила 161 млрд руб. Более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики».

«Газпром» напоминает о мерах, направленных на повышение платежной дисциплины: «В 2016 году результатом этой работы стало существенное сокращение темпов прироста просроченной задолженности по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял порядка 19%».