«Газпром» изъял из стандартного релиза о долгах упоминание о Кавказе
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Стандартный
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Стандартный
В марте 2016 и марте 2017 года на очный совет директоров компании выносился вопрос о работе «Газпрома», направленной на погашение российскими потребителями задолженности за поставленный газ и укрепление платежной дисциплины.
В релизе годовой давности сообщалось: «В 2015 году общий объем просроченной задолженности увеличился на 19,8% — со 127 млрд до 152,1 млрд руб., уровень расчетов за газ снизился на 1,4% — до 96,2%. Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями
Однако на сей раз компания констатирует лишь: «Актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед “Газпромом” за поставленный газ. В 2016 году она выросла примерно на 6% и на 1 января 2017 года составила 161 млрд руб. Более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики».
«Газпром» напоминает о мерах, направленных на повышение платежной дисциплины: «В 2016 году результатом этой работы стало существенное сокращение темпов прироста просроченной задолженности по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял порядка 19%».
В 2016 году в результате урегулирования споров с должниками в судебном порядке и переуступки прав требований по долгам компания в 2016 году вернула 94,7 млрд руб. — на 18,7% больше, чем годом ранее. Продолжилось взаимодействие с правоохранительными органами и Федеральной службой судебных приставов России. Общий объем возмещения, полученного «Газпромом» в прошлом году в результате совместной работы с судебными, правоохранительными и исполнительными органами власти, составил 146,3 млрд руб.
Для координации совместных усилий компании и российских регионов по улучшению ситуации с платежами «Газпром» в 2016 году подписал
«На заседании было отмечено, что при определении объема инвестиций в газификацию регионов “Газпром” учитывает уровень платежной дисциплины и исполнение администрациями субъектов РФ обязательств по подготовке потребителей к приему газа», — отмечает «Газпром».