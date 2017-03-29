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11:13 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: На ремонт дорог в этом году от области мы получим 1,2 млрд рублей

В этом году на текущий ремонт дорог в областном центре будет потрачено более 1,2 млрд рублей. Об этом, как сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», во вторник во время рабочего выезда заявил глава города Александр Ярошук.

«Город благодаря усилиям правительства, врио главы региона Антона Алиханова получит уже в этом году более 1,2 млрд рублей на текущий ремонт дорог. Это не латание ям. Будет сниматься верхний слой асфальта до 5-ти сантиметров, потом укладывать новый с разметкой и с обустройством пешеходных переходов. Московский проспект вошел в список дорог. Московский проспект у нас будет полностью, на нем будет уложено совершенно новое покрытие», — отметил Александр Ярошук.

Напомним, в понедельник Александр Ярошук заявил, что этим летом будут одновременно на реконструкцию закрыты Деревянный и Высокий мосты. Ранее завершился конкурс на реконструкцию путепровода на ул. Озерова, которая продлится с апреля по сентябрь этого года.

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