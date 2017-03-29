Ярошук: На ремонт дорог в этом году от области мы получим 1,2 млрд рублей

«Город благодаря усилиям правительства, врио главы региона Антона Алиханова получит уже в этом году более 1,2 млрд рублей на текущий ремонт дорог. Это не латание ям. Будет сниматься верхний слой асфальта до 5-ти сантиметров, потом укладывать новый с разметкой и с обустройством пешеходных переходов. Московский проспект вошел в список дорог. Московский проспект у нас будет полностью, на нем будет уложено совершенно новое покрытие», — отметил Александр Ярошук.

Напомним, в понедельник Александр Ярошук заявил, что этим летом будут одновременно на реконструкцию закрыты Деревянный и Высокий мосты. Ранее завершился конкурс на реконструкцию путепровода на ул. Озерова, которая продлится с апреля по сентябрь этого года.