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28 марта, источник: Noi.md

Bloomberg: Через месяц евро может рухнуть

В случае победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции курс евро может рухнуть до 15-летнего минимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

Источник: Noi.md

Как отмечает агентство, прогнозируемое падение евро связано с обещанием Ле Пен провести референдум о возвращении к французским франкам. По данным аналитиков, схожая ситуация наблюдалась с курсом фунта после решения Великобритании покинуть Евросоюз, сообщает РИА Новости.

Более половины из 38 опрошенных Bloomberg экономистов предположили, что евро не будет превышать по стоимости доллар, а некоторые не исключили, что он станет значительно дешевле. Остальные эксперты заявили, что европейская валюта будет колебаться в районе 1,05 — 1 доллара (сегодня курс составляет 1,08 доллара).

В последний раз стоимость двух валют была одинаковой в 2002 году.

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