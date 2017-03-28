Bloomberg: Через месяц евро может рухнуть

Как отмечает агентство, прогнозируемое падение евро связано с обещанием Ле Пен провести референдум о возвращении к французским франкам. По данным аналитиков, схожая ситуация наблюдалась с курсом фунта после решения Великобритании покинуть Евросоюз, сообщает РИА Новости.

Более половины из 38 опрошенных Bloomberg экономистов предположили, что евро не будет превышать по стоимости доллар, а некоторые не исключили, что он станет значительно дешевле. Остальные эксперты заявили, что европейская валюта будет колебаться в районе 1,05 — 1 доллара (сегодня курс составляет 1,08 доллара).

В последний раз стоимость двух валют была одинаковой в 2002 году.