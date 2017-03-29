Федеральные власти сдают «Бастион Грольман» в Калининграде в аренду за рубль

Согласно документации к аукциону, комплекс зданий будет передан во временное владение сроком на 49 лет с оплатой за весь период 49 рублей (1 рубль в год). При этом участник торгов должен внести задаток 4,4 млн рублей. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составит 7 тыс. кв.м.

По условиям договора, арендатор в течение двух лет должен будет подготовить и согласовать в установленном порядке проектную документации по сохранению бастиона, в течение 5 лет организовать работы по реставрации памятника.

Сами работы по сохранению фортификационного сооружения являются основной целью передачи памятника арендатору При этом сказано, что с учетом проведенных работ по сохранению объекта целевое назначение по договору может быть изменено.

После проведения реставрационных работ арендатор не имеет права размещать на территории памятника склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции, объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для бастиона температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Итоги конкурса будут подведены 13 апреля. Заявки от участников принимаются до 11 апреля.

Напомним, что в середине марта во время визита в Калининград руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РФ Олег Рыжков заявил, что, скорее всего, на территории «Бастиона Грольман» будет создан отель.