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09:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Обанкротилась крупная сельскохозяйственная компания Могилевской области

Одно из самых передовых сельскохозяйственных предприятий Могилевской области в середине 1990-х «Фирма «Вейно» подала заявление на банкротство. По решению областного суда на нем введен защитный период.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается, он будет действовать около месяца — до 26 апреля.

«Фирма «Вейно», чья производственная база расположена в Могилевском районе, испытывала в последнее время финансовые сложности. Об этом свидетельствует попадание ее в список налогоплательщиков, которые должны бюджету.

Расцвет «Фирмы «Вейно» приходится на 1990-е. Сельскохозяйственное предприятие специализируется на выращивании овощей, плодов и фруктов в теплицах и имела постоянный рынок сбыта в областном центре. Также она — крупный производитель картофеля, есть в хозяйстве мясо-молочное направление.

В «тучные» для «Фирмы Вейно» 1990-е годы ее руководство инвестировало в другие отрасли. Так, в 1994 году совместно с «Могилевхимволокно» сельскохозяйственное предприятие создало завод «Вейнянский родник». Завод выпускал безалкогольные и слабоалкогольные напитки, разливал минеральную воду. Продукция предприятия реализовывалась в Беларуси и России. Одно время «Вейнянский родник» в качестве производственной площадки для белорусского рынка рассматривала транснациональная корпорация PepsiCo. «Вейнянский родник» обанкротился в 2012 году.

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