БелЖД задействует «русскую колею» для наращивания транзита в Европу
Польская железнодорожная компания PKP LHS и крупнейший белорусский экспедитор «Белинтертранс-ТЛЦ» вдохнут новую жизнь во вторую в Европе по протяженности «русскую колею».
Польская железнодорожная компания PKP LHS и крупнейший белорусский экспедитор «Белинтертранс-ТЛЦ» вдохнут новую жизнь во вторую в Европе по протяженности «русскую колею».
В конце прошлой недели белорусский экспедитор подписал соответствующее соглашение с компанией PKP LHS, которая управляет одной из крупнейших на территории Евросоюза ширококолейной линией. Если в основном в Европе эксплуатируются линии с шириной 1435 мм, то на территории бывшего СССР, а также Финляндии и Монголии — с шириной 1520 мм. Различия существуют со времен Российской империи, чьи военные стратеги полагали, что разница в ширине колеи создаст проблемы противнику в случае военных действий.
Польская ширококолейная металлургическая линия (LHS), которую эксплуатирует PKP LHS, соединяет железнодорожный
Как сказано в комментарии к подписанному документу, развитие сотрудничества в этом направлении является ответом на ожидания клиентов компаний, заинтересованных в развитии перевозок из России в Польшу и Западную Европу без перевалки грузов из вагонов ширококолейки в вагоны узкоколейки.
«Это будет еще одна возможность для перевозки грузов по маршруту Восток — Запад после присоединения PKP LHS в Международной транскаспийской транспортной трассе», — говорится в сообщении.