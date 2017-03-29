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09:04 (мск), источник: Ежедневник.by

БелЖД задействует «русскую колею» для наращивания транзита в Европу

Польская железнодорожная компания PKP LHS и крупнейший белорусский экспедитор «Белинтертранс-ТЛЦ» вдохнут новую жизнь во вторую в Европе по протяженности «русскую колею».

Источник: Ежедневник.by

В конце прошлой недели белорусский экспедитор подписал соответствующее соглашение с компанией PKP LHS, которая управляет одной из крупнейших на территории Евросоюза ширококолейной линией. Если в основном в Европе эксплуатируются линии с шириной 1435 мм, то на территории бывшего СССР, а также Финляндии и Монголии — с шириной 1520 мм. Различия существуют со времен Российской империи, чьи военные стратеги полагали, что разница в ширине колеи создаст проблемы противнику в случае военных действий.

Польская ширококолейная металлургическая линия (LHS), которую эксплуатирует PKP LHS, соединяет железнодорожный польско-украинский погранпереход Хрубешув/Изов c Силезией, где заканчивается в Славкове Домбровского угольного бассейна (25 км от Катовиц). С востока к Хрубешуву подходит ветка от украинского города Владимир-Волынский. Дорога существует 1979 года и была построена для перевозки железной руды из СССР на катовицкие металлургические заводы и польского каменного угля в обратном направлении. Протяженность LHS составляет почти 400 км. Она проходит через 5 воеводств: Люблинское, Подкарпатское, Свентокшиское, Малопольское и Силезское.

Как сказано в комментарии к подписанному документу, развитие сотрудничества в этом направлении является ответом на ожидания клиентов компаний, заинтересованных в развитии перевозок из России в Польшу и Западную Европу без перевалки грузов из вагонов ширококолейки в вагоны узкоколейки.

«Это будет еще одна возможность для перевозки грузов по маршруту Восток — Запад после присоединения PKP LHS в Международной транскаспийской транспортной трассе», — говорится в сообщении.

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