LinkedIn стала российским резидентом
Заблокированная в России американская соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве налогоплательщика. Тем самым она изъявила готовность платить 18% НДС с оказанных россиянам
Заблокированная в России американская соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве налогоплательщика. Тем самым она изъявила готовность платить 18% НДС с оказанных россиянам
В списке ФНС (есть у «Известий») уже 128 иностранных
7 марта Роскомнадзор сообщил о получении письма от
— LinkedIn будет
Соцсеть LinkedIn куплена компанией Microsoft, которая также зарегистрировалась в ФНС. Судьбу LinkedIn в России в
— Microsoft зарегистрировалась в системе ФНС и будет предоставлять соответствующую отчетность, — заявили в московском офисе компании.
Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (он получил в прессе название «налога на Google») подписан президентом РФ летом 2016 года. Авторы законопроекта — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин — сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при оказании электронных услуг (продаже софта в
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал, что компании, получившей статус налогового агента, необходимо завести «кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, использовать российскую электронную подпись и открыть счет в банке. Казарян также отметил, что процедура проверки корректности выплат сложна.
— Такие механизмы существуют на международном уровне, но они очень сложные, — уточнил Карен Казарян.
Кандидат юридических наук, директор Института актуальной экономики Никита Исаев сообщил, что если LinkedIn не осуществляет деятельность в России, компания может подать в ФНС так называемый нулевой отчет.
Карен Казарян уверен, что, поскольку LinkedIn теперь принадлежит Microsoft, то соцсеть вернется в Россию.
— Microsoft умеет вести диалог и договариваться с российскими органами власти, — резюмировал Карен Казарян.
В ФНС от комментариев воздержались.