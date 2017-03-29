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01:53 (мск), источник: Известия

LinkedIn стала российским резидентом

Заблокированная в России американская соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве налогоплательщика. Тем самым она изъявила готовность платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг.

Источник: Reuters

В списке ФНС (есть у «Известий») уже 128 иностранных интернет-фирм. Все они начнут платить в России налоги ежеквартально, начиная с 25 апреля. Это, в числе прочих, Google, Amazon, Apple, Alibaba, Netflix, GoDaddy, Microsoft и др.

7 марта Роскомнадзор сообщил о получении письма от вице-президента LinkedIn Corporation по международной публичной политике Пабло Чавеса. Он сообщал, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. LinkedIn отказалась исполнить требование о хранении персональных данных российских граждан на территории России. За неисполнение этого требования Роскомнадзор в прошлом году заблокировал работу LinkedIn в России. Тем не менее в LinkedIn зарегистрировалась в ФНС.

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— LinkedIn будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что сможем восстановить сервис в России в будущем, — заявили Известиям в пресс-службе корпорации. — Мы разочарованы действиями Роскомнадзора по блокировке LinkedIn, поскольку он лишает доступа к нашим услугам для пользователей в России. Мы считаем, что соблюдаем все применимые законы. Но, несмотря на переговоры с Роскомнадзором, мы не смогли достичь понимания, которое позволило бы снять блокировку.

Соцсеть LinkedIn куплена компанией Microsoft, которая также зарегистрировалась в ФНС. Судьбу LinkedIn в России в пресс-службе Microsoft комментировать не стали.

— Microsoft зарегистрировалась в системе ФНС и будет предоставлять соответствующую отчетность, — заявили в московском офисе компании.

Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (он получил в прессе название «налога на Google») подписан президентом РФ летом 2016 года. Авторы законопроекта — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин — сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при оказании электронных услуг (продаже софта в онлайн-магазинах и др.), а иностранные — Google, Apple и др. — не платят.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал, что компании, получившей статус налогового агента, необходимо завести «кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, использовать российскую электронную подпись и открыть счет в банке. Казарян также отметил, что процедура проверки корректности выплат сложна.

— Такие механизмы существуют на международном уровне, но они очень сложные, — уточнил Карен Казарян.

Кандидат юридических наук, директор Института актуальной экономики Никита Исаев сообщил, что если LinkedIn не осуществляет деятельность в России, компания может подать в ФНС так называемый нулевой отчет.

Карен Казарян уверен, что, поскольку LinkedIn теперь принадлежит Microsoft, то соцсеть вернется в Россию.

— Microsoft умеет вести диалог и договариваться с российскими органами власти, — резюмировал Карен Казарян.

В ФНС от комментариев воздержались.

Комментарии
2
Супер Справедливость
Это для нас хорошо или плохо?
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pikalor
А шо это такое?
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