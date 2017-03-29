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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Объемы производства продуктов питания снизились в Хабаровском крае

Причинами стали высокие цены на сырье, устаревшее оборудование и «недружелюбная» ценовая политика торговых сетей.

Источник: Reuters

Предприятия Хабаровского края, специализирующиеся на выпуске продуктов питания, снижают объемы производства. Об этом на заседании в краевом правительстве рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу, сообщает портал «Губерния».

В частности, в регионе стали производить меньше молочных продуктов. Если в 2010 году край обеспечивал себя молоком на 18%, то в 2016 году этот показатель снизился до 13,4%. Аналогичная ситуация наблюдается и других отраслях, таких как производство пива и хлебобулочных изделий.

Основными причинами падения производства стали высокие цены на привозное сырье, устаревшее оборудование и желание крупных торговых сетей закупить продукцию подешевле.

«[Торговые сети] порой выставляют невыполнимые требования. Например, “Светофор” нам предлагает: “Дайте нам пельменей по 60 рублей”. Мы говорим, что это невозможно, мяса там не будет. Потом они ответили, что получили предложение от новосибирцев по цене 40 рублей за килограмм», — рассказал председатель Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Ринат Гайниахметов.

У ликероводочных предприятий в ближайшее время также могут возникнуть проблемы со сбытом. В регион заходят сетевые продавцы спиртного, которые отказываются работать с местным производителем.

«Заходят алкомаркеты, у них свои поставки из Владивостока, свой сбыт. Наши производители в эту сбытовую цепочку не входят. Надо с этими людьми встречаться, обсуждать, заводить свой пул поставщиков и тоже про полки разговаривать», — считает член коллегии комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Степанов.

Решать проблемы местных производителей в комитете предлагают с помощью привлечения предприятий к участию в выставках и ярмарках, а также за счет развития экспорта продукции в Китай.

«Китайский рынок очень обширен, китайцы любят нашу продукцию. В этом году мы будем над этим работать и параллельно создавать какую-то программу выхода на китайский рынок», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу.

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