Аналитики предсказали рекордное укрепление тенге

Конкретных цифр финансовые аналитики не называют, но в прогнозах сходятся. И они более чем оптимистичные.

Правда, ждать укрепления тенге стоит не в ближайшее время, а в мае — когда страны-экспортеры могут снова договориться о сокращении добычи.

Нынешнее снижение цен на «черное золото» некоторые аналитики считают кратковременным и необоснованным.

«Мы тоже будем себя чувствовать на этом фоне сейчас немного послабее, но вряд ли достаточно сильно. Думаю, выше отметки в 320 тенге за доллар курс не поднимется. Ну, а уже по мере того, как цены на нефть вернутся к росту, то тогда вполне возможно, тенге свои годовые максимумы против доллара протестирует, — прокомментировал аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Что же касается отношений в паре тенге-евро, то и здесь ожидаются перемены. Правда, только в том случае, если президентом Франции станет одиозная Марин Ле Пен, ярый евроскептик.

Аналитики уверены, что в случае ее победы евро обвалится до одного доллара. Станет дешевле единая европейская валюта и по отношению к нашей национальной. Вот что об этом говорят эксперты.

«Я думаю, что евро против тенге будет иметь такую серьезную тенденцию к снижению. Вполне возможно, даже и до уровня 320−310. Но это если победит Ле Пен. Но мне почему-то кажется, что ее шанс на победу на президентских выборах во Франции не очень высоки, несмотря на ее личный рейтинг, — добавил Полховский.

В ближайшее время никаких потрясений валютный рынок не ожидает. Во всяком случае, в этом уверены как независимые эксперты, так и сам председатель Нацбанка.

Недавно Данияр Акишев заявил о том, что все внутренние и внешние факторы могут уравновесить друг друга. То есть не оказать на курс никакого влияния.