В Академпарке отобрали новых резидентов бизнес-инкубатора
В Академгородке сегодня назвали новых резидентов
В Академгородке сегодня назвали новых резидентов
Чистая зона. Сборочный цех. Завод по производству мед оборудования. Тонкие, как нити с баллонами, трубки не терпят пыль. Использовать будут для лечения болезней сердца.
Вадим Французов, главный инженер компании «Ангиолайн»: «Вот на этот баллон закрепляется сам имплант. Это как бы такая сетчатая трубочка раздувается баллон, а она фиксирует просвет сосуда, дальше баллон сдувается -это все из человека достается, а имплант остается».
А это сам имплант. Едва различим. Производят на лазерных станках. Технологию новосибирцы освоили 10 лет назад. Ипостепенно завоевывают рынок. Клиника Мешалкина в областном центре, крупные медцентры страны. Инженеры сегодня приводят слова врачей — эти стенты не уступают импортным аналогам. В цене выигрывают. Спрос есть. Производство будут расширять. Строят новую, более мощную линию. Под Новосибирском. С запуском готовы наполовину закрыть потребности страны.
А здесь производят системы управления котельными, гидроэлектростанциями. Шкаф с умной начинкой для энергокомпаний страны. Эти три скоро отправят в Татарстан, нефтяникам.
Сергей Бармасов, и
Компании сегодня получают- поддержку правительства Новосибирской области. Проекты- вошли в программу реиндустриализации экономики. Их уже представили — на высшем уровне в Москве.
Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Есть перспектива, есть наработки и оказалось удачным те меры поддержки которые мы заложили — она работает. Компании на хорошем уровне, и самое главное перспективы импортозамещения, конкурентности высокой и импортозамещения, вот это самое принципиально важное».
Поддержку обещают и сегодня. Производителям медоборудования при расширении производства. Умных систем управления заказы на местном уровне. Один из таких сегодня уже тестируют в котельной новой школы.