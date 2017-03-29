В Академпарке отобрали новых резидентов бизнес-инкубатора

Чистая зона. Сборочный цех. Завод по производству мед оборудования. Тонкие, как нити с баллонами, трубки не терпят пыль. Использовать будут для лечения болезней сердца.

Вадим Французов, главный инженер компании «Ангиолайн»: «Вот на этот баллон закрепляется сам имплант. Это как бы такая сетчатая трубочка раздувается баллон, а она фиксирует просвет сосуда, дальше баллон сдувается -это все из человека достается, а имплант остается».

А это сам имплант. Едва различим. Производят на лазерных станках. Технологию новосибирцы освоили 10 лет назад. Ипостепенно завоевывают рынок. Клиника Мешалкина в областном центре, крупные медцентры страны. Инженеры сегодня приводят слова врачей — эти стенты не уступают импортным аналогам. В цене выигрывают. Спрос есть. Производство будут расширять. Строят новую, более мощную линию. Под Новосибирском. С запуском готовы наполовину закрыть потребности страны.