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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Академпарке отобрали новых резидентов бизнес-инкубатора

В Академгородке сегодня назвали новых резидентов бизнес-инкубатора. Компании, которые готовы творить и создавать. Все получат поддержку в развитии бизнеса. В Новосибирске немало тех, кто начинал также. Теперь их знают и в стране, и за рубежом.

Источник: Вести - Новосибирск

Чистая зона. Сборочный цех. Завод по производству мед оборудования. Тонкие, как нити с баллонами, трубки не терпят пыль. Использовать будут для лечения болезней сердца.

Вадим Французов, главный инженер компании «Ангиолайн»: «Вот на этот баллон закрепляется сам имплант. Это как бы такая сетчатая трубочка раздувается баллон, а она фиксирует просвет сосуда, дальше баллон сдувается -это все из человека достается, а имплант остается».

А это сам имплант. Едва различим. Производят на лазерных станках. Технологию новосибирцы освоили 10 лет назад. Ипостепенно завоевывают рынок. Клиника Мешалкина в областном центре, крупные медцентры страны. Инженеры сегодня приводят слова врачей — эти стенты не уступают импортным аналогам. В цене выигрывают. Спрос есть. Производство будут расширять. Строят новую, более мощную линию. Под Новосибирском. С запуском готовы наполовину закрыть потребности страны.

А здесь производят системы управления котельными, гидроэлектростанциями. Шкаф с умной начинкой для энергокомпаний страны. Эти три скоро отправят в Татарстан, нефтяникам.

Сергей Бармасов, инженер-наладчик компании «Торнадо»: «Принцип такой, что стоит паровой котел, который разогревает пар, пар закачивается под землю, и разжижает нефть, нефть потом выкачивается. Вот собственно эти три шкафа они как раз для управления котлом».

Компании сегодня получают- поддержку правительства Новосибирской области. Проекты- вошли в программу реиндустриализации экономики. Их уже представили — на высшем уровне в Москве.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Есть перспектива, есть наработки и оказалось удачным те меры поддержки которые мы заложили — она работает. Компании на хорошем уровне, и самое главное перспективы импортозамещения, конкурентности высокой и импортозамещения, вот это самое принципиально важное».

Поддержку обещают и сегодня. Производителям медоборудования при расширении производства. Умных систем управления заказы на местном уровне. Один из таких сегодня уже тестируют в котельной новой школы.

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