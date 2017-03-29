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08:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ выяснили, за сколько «Сбербанк» продал украинскую «дочку»

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сумма сделки по продаже украинской «дочки» «Сбербанка» составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов в Украине, пишет в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник, 27 марта, «Сбербанк России» сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании.

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В «Сбербанке» ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку «Сбербанка», стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил позднее Norvik banka. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая «дочка» будет работать под его брендом.

«Речь идет примерно о 130 миллионах долларов. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО “Сбербанк”, который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет 144 миллиона долларов. Все средства, по словам источников “Ъ”, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи», — пишет газета.

Собеседники издания рассказали, что переговоры с этими инвесторами «Сбербанк» вел с конца 2016 года. Изначально была заявлена большая сумма сделки, но на цену повлияли санкции против российских банков, введенные украинским президентом Петром Порошенко в середине марта, а также блокирование отделений офисов активистами в разных городах Украины. Это привело к тому, что «Сбербанк» уступил в цене для того, чтобы ускорить сделку, пишет газета.

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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