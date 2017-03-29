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05:24 (мск), источник: VLADNEWS

Энергетики: «Радиоприбор» начал ледниковый период добровольно

Завод перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии.

Завод «Радиоприбор», ставший печально известным по своим долгам в выплате заработных плат сотрудникам, массовым сокращениям и крупному долгу за теплоснабжение, перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

— С 15 марта «Радиоприбор» начал самоограничение в поставке теплоэнергии, — рассказал представитель компании корреспонденту РИА VladNews. — Мы проводим ежедневные проверки, чтобы видеть, что тепло не потребляется. Это делается для того, чтобы долг завода, который составляет сейчас 2,4 миллиона рублей, не рос. На данный момент АО «ДГК» ведет переговоры с «Дубненским машиностроительным заводом», который будет арендатором «Радиоприбора». Переговоры ведутся о перезаключении договора на поставку теплоэнергии.

Как стало известно, вопрос о том. кто же будет отвечать за прежний долг завода «Радиоприбор» — арендодатель или новый арендатор — сейчас находится на стадии решения.

Напомним, 9 марта энергетики заявили о возможности полного отключения от теплоэнергии этого предприятия-должника.

Что касается самого завода, сейчас он буквально погружен в «спящий режим»: работают только те сотрудники, кто отвечает исключительно за поддержание состояния предприятия. Бывшие сотрудники, перед которыми встал вопрос о выходе на пенсию или получении декретных (и тому подобные документационные задачи, связанные с предоставлением справок о зарплате), уже в течение многих месяцев не могут добиться никакого толку из-за отсутствия нужного количества бухгалтеров.

А судебное слушание по делу экс-гендиректора завода Михаила-Харченко никак не может начаться с февраля, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда.

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