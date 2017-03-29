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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Высочайший» построит золотоизвлекательную фабрику в Иркутской области

Инвестиционный проект планируется запустить в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

ГК «Высочайший» планирует запустить инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении «Верхний Угахан» в Иркутской области. К 2018 году там будут добывать до трех тонн золота и более 300 кг серебра. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с членом Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталием Шубой. Один из вопросов, который обсудили на встрече, — реализация в регионе инвестиционных проектов.

«В настоящее время более 40 инвестиционных проектов реализуется на территории Иркутской области. Они связаны со строительством заводов, модернизацией и реконструкцией действующих производств, лесопромышленным комплексом, фармацевтической деятельностью, с добычей нефти и золота», — отметили в пресс-службе.

Инвестиционный проект ООО «Транснефть-Восток» предусматривает расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». Кроме того, рассматривается проект ВСЖД — филиал ОАО «РЖД» по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Также Сергей Левченко и Виталий Шуба обменялись мнениями по теме межбюджетных отношений.

«Сейчас готовится ряд соглашений с крупными компаниями. И самое важное, подписанные документы должны быть экономически и социально выгодны для региона», — отметил Виталий Шуба.

Кроме того, сенатор и глава Иркутской области обсудили вопросы высшей школы в Иркутске.

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