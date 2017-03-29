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05:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Трасса Лидога-Ванино в Хабаровском крае может стать «вечной» стройкой?

Важнейший объект «Транссиба» вызывает резкую критику экспертов. Строить начали в середине 90-х, 19 миллиардов уже потратили, конца строительству не видно.

Сданные в 2014—2016 годах участки автотрассы Лидога-Ванино необходимо ремонтировать. Важнейшая для ДФО магистраль «съела» 19 бюджетных млрд рублей и попала на «Карту убитых дорог России». Исправлять плохую работу подрядчика будет заказчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На ремонт и содержание дорог в крае выделяется 1,3 млрд рублей в год. Нужно разбираться, почему этих денег не видно в важнейшей для всего ДФО трассе», — заявил сопредседатель ОНФ в Хабаровском крае Сергей Мазунин. ИА Востокмедиа.

Гарантийный срок дорожного полотна — 5−7 лет. Однако у подрядчиков свои резоны — проект дороги создавался по ГОСТам начала 60-х годов прошлого века, сейчас движение другое, от того некоторые участки и не выдерживают.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минвостокразвития, ввод в эксплуатацию автодороги Ванино — Лидога позволит ускорить доставку грузов в порты Ванино и Советская Гавань, в том числе из приграничных районов Китая. Дорога является частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиба». При этом, в 2016 году, несчастная, сплошь дырявая трасса, решением российского правительства почему-то попала в программу развития Комсомольска-на-Амуре, а ее окончательный ввод в эксплуатацию был перенесен аж на 2025 год. Это вызвало возмущение жителей региона. Власти Хабаровского края пообещали сдать дорогу в 2016 году. Надо отметить, что многое было сделано, однако строительство трассы не завершено по сей день, а состояние уже построенных участков вызывает критику водителей и экспертов.

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