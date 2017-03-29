Трасса Лидога-Ванино в Хабаровском крае может стать «вечной» стройкой?

Сданные в 2014—2016 годах участки автотрассы Лидога-Ванино необходимо ремонтировать. Важнейшая для ДФО магистраль «съела» 19 бюджетных млрд рублей и попала на «Карту убитых дорог России». Исправлять плохую работу подрядчика будет заказчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На ремонт и содержание дорог в крае выделяется 1,3 млрд рублей в год. Нужно разбираться, почему этих денег не видно в важнейшей для всего ДФО трассе», — заявил сопредседатель ОНФ в Хабаровском крае Сергей Мазунин. ИА Востокмедиа.

Гарантийный срок дорожного полотна — 5−7 лет. Однако у подрядчиков свои резоны — проект дороги создавался по ГОСТам начала 60-х годов прошлого века, сейчас движение другое, от того некоторые участки и не выдерживают.