Спортивный клуб «Темиртау» выставлен на торги

В настоящее время объект числится на балансе ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Темиртау». Оценщики оценили КГКП «Спортивный клуб «Темиртау» в ноябре 2016 года на сумму свыше 1 млрд 192 млн тенге.

Стартовая цена, с которой будут начата торги, — 298 млн тенге, гарантийный взнос — 68 млн тенге. «Допускается продажа объекта единственному участнику торгов», — подчеркивается на сайте gosreestr.kz.

При этом покупатель спортивного клуба «Темиртау» должен будет сохранить его профиль деятельности как минимум в течение 10 лет.

На территории спортивного клуба расположены дворец спорта, плавательный бассейн, стадион, ледовый дворец спорта и гаражи. Также на балансе числятся несколько автомобилей.

Здание дворца спорта было построено в 1966 году, имеет площадь 1232,9 кв. метра. Здание плавательного бассейна было построено в 1978 году, его общая площадь составляет 5934,9 кв. метра, стадион «Металлург» был возведен в 1977 году — его площадь превышает 9 800 кв. метра, площадь здания стадиона — 2 230 кв. метра. Ледовый дворец был построен в 1977 году — его общая площадь 18 705 кв. метра, площадь гаражей — 484,7 кв. метра.

«Общее состояние оцениваемого объекта — хорошее. К зданию стадиона “Металлург” пристроено двухэтажное здание, юридические документы на них отсутствуют, не указаны в техническом паспорте», — говорится в отчете об оценке.

Оценщики оценивают здание дворца спорта как «удовлетворительное», здание плавательного бассейна — «хорошее», состояние стадиона — «удовлетворительное», ледового дворца спорта — «хорошее», гаражей — «удовлетворительно».

Напомним, в своем Послании народу Казахстана президент страны Нурсултан Назарбаев поручил ускорить процесс приватизации. «Ранее был определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Работа здесь ведется. Поручаю правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года», — заявил президент.

В январе премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что к концу 2018 года не должно остаться ни одного неприватизированного объекта, за исключением тех, которые будут выведены на IPO. «Мы определили перечень предприятий для приватизации до 2020 года. Президент поручил завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года. Прежде всего это касается акимов регионов, на долю которых приходится более 60% всех приватизированных объектов. Поэтому поручаю Министерству финансов РК установить жесткий контроль процесса реализации объектов», — отметил он.