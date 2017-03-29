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05:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Деревенский» туризм намерены развивать на юге Красноярского края

За лето на усадьбе планируют разместить не один десяток туристов.

Вместо гостиницы — деревенский дом, на обед — овощи с грядки, а вместо будильника — петушиный крик.

Жители Минусинского района готовы предложить гостям региона отдых в сельской местности. Провести отпуск вместе с семьей в тихом уголке, ознакомиться с крестьянским бытом, укрепить здоровье экологически чистыми продуктами питания. Более того, туристы смогут поучаствовать в сельскохозяйственных работах — поколоть дрова, накосить траву и покормить животных.

«Это будет стиль конца ХIХ-ХХ веков, там будут деревянные столы, скамейки, тканые дорожки, посуда соответствующая. Весь интерьер соответствовать будет русской культуре. Персонал будет ходить в русских народных костюмах. Мы хотим и этнические свои корни, традиции передавать. Чтобы дети могли познакомиться, например, что такое покос в ХХ веке», — рассказала один из авторов идеи Раиса Сотникова.

Буквально через несколько недель строители приступят к возведению загонов для животных и птиц. Уже заканчивается строительство гостиничного дома для туристов.

За лето на усадьбе планируют разместить не один десяток туристов. Хозяйка дома Раиса Сотникова готовится принять первых гостей 15 июня из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее особенностей. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде. Этот вид туризма хорошо развит в Испании, Италии, Франции.

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