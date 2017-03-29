«Деревенский» туризм намерены развивать на юге Красноярского края
За лето на усадьбе планируют разместить не один десяток туристов.
За лето на усадьбе планируют разместить не один десяток туристов.
Вместо гостиницы — деревенский дом, на обед — овощи с грядки, а вместо будильника — петушиный крик.
Жители Минусинского района готовы предложить гостям региона отдых в сельской местности. Провести отпуск вместе с семьей в тихом уголке, ознакомиться с крестьянским бытом, укрепить здоровье экологически чистыми продуктами питания. Более того, туристы смогут поучаствовать в сельскохозяйственных работах — поколоть дрова, накосить траву и покормить животных.
«Это будет стиль конца
Буквально через несколько недель строители приступят к возведению загонов для животных и птиц. Уже заканчивается строительство гостиничного дома для туристов.
За лето на усадьбе планируют разместить не один десяток туристов. Хозяйка дома Раиса Сотникова готовится принять первых гостей 15 июня из Москвы и
Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных,