В Новосибирске вырос спрос на работников без опыта, об этом сообщили аналитики портала «Зарплата.ру».

Специалистам с опытом работы новосибирские работодатели готовы платить 35 тысяч руб., таково среднее предложение для соискателей в марте.

«По сравнению с прошлым годом работодатели реже стали указывать в требованиях опыт работы. В 2016 году только 12% новосибирских компаний готовы были принять соискателей без опыта работы, а в этом году уже 26% работодателей готовы обучать людей» — комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы портала.

В первую очередь, работодатели ждут специалистов без опыта работы в государственных службах (62% вакансий) и туризме (38%). Также без опыта сотрудники требуются в сферу медицины (25%) и розничной торговли (37%). .