Омские коммунальщики прочищают городские дождеприемники и ливневки

Городские власти и коммунальные службы по-прежнему готовятся к подтоплению и паводку. В округах продолжаются мероприятия по пропуску паводковых вод.

Так, на территории Октябрьского округа уже вскрыли и промыли кипятком все 403 дождеприемных колодца. Вместе с этим начались работы по откачке в местах скопления талых вод. Такие места есть в районе конечной остановки общественного транспорта на улице 3-я Железнодорожная, на окружной дороге, у въезда на площадку «Г» ПО «Полет».

Как сообщают в администрации Октябрьского округа, в соответствии с местным законодательством, специалисты администрации должны оперативно реагировать на сообщения омичей о проблемах, связанных с таянием снега.

Борис Солодухин, начальник отдела ЖКХ и благоустройства Октябрьского округа:

— Информация, связанная с проведением противопаводковых мероприятий, незамедлительно передается в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города Омска. С начала сезона поступило 15 обращений, которые находились на контроле специалистов нашего отдела. На сегодня все обращения выполнены.

Жителей частного сектора продолжают информировать о необходимости прочищать от снега водоотводные канавы, лотки и трубы. Так, 30 марта в 16:00 в помещении КТОСа «Рубин» пройдет очередная встреча квартальных с представителями отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа. На собрании будут обсуждаться вопросы, связанные с предотвращением паводка.