Должникам за воду в Самаре теперь могут отказать в банковском кредите

«Самарские коммунальные системы» направили черный список организаций в банки области. Об этом сообщает сайт 63.ру. В список вошли юридические лица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения с долгом более 500 тысяч рублей. Таковых набралось 75. Их общий долг составляет более 350 миллионов рублей.

«В черном списке оказались и промышленные предприятия, и бюджетные учреждения, и исполнители коммунальных услуг, и другие абоненты. Как известно, у каждого банка есть списки неблагонадежных клиентов, кому может быть отказано в сотрудничестве, например, в выдаче кредита. Одной из причин может быть долг за услуги водоснабжения», — заявили коммунальщики.