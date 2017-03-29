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08:36 (мск), источник: РБК - Украина

В Словакии создали машину для борьбы с массовыми беспорядками

В Словакии в компании Bozena Security Systems создали машину Bozena Riot, предназначенную для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Так, транспортное средство состоит из трех частей — транспортера, щита весом в три тонны и прицепа с водой. Щит, загораживающий водителю обзор, может подниматься, пропуская вперед полицейских, и расширяться, полностью блокируя улицу.

Как отмечается, в машине для подавления уличных беспорядков имеются отверстия для стрельбы из травматического оружия. Машина снабжена несколькими камерами наблюдения, которые позволяют водителю видеть происходящее впереди, а также двумя водометами.

Ранее сообщалось, что в столице Франции начались беспорядки после убийства Ли Шайо полицейскими в ходе выезда на дело о бытовой ссоре. Согласно информации, ​протестующие разбили стекло служебной машины полиции и попытались поджечь авто. После этого правоохранители стали их разгонять. В результате стычки пострадали трое сотрудников полиции. Троих участников акции задержали.

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