В Словакии создали машину для борьбы с массовыми беспорядками
В Словакии в компании Bozena Security Systems создали машину Bozena Riot, предназначенную для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает издание Gizmodo.
В Словакии в компании Bozena Security Systems создали машину Bozena Riot, предназначенную для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Так, транспортное средство состоит из трех частей — транспортера, щита весом в три тонны и прицепа с водой. Щит, загораживающий водителю обзор, может подниматься, пропуская вперед полицейских, и расширяться, полностью блокируя улицу.
Как отмечается, в машине для подавления уличных беспорядков имеются отверстия для стрельбы из травматического оружия. Машина снабжена несколькими камерами наблюдения, которые позволяют водителю видеть происходящее впереди, а также двумя водометами.
Ранее сообщалось, что в столице Франции начались беспорядки после убийства Ли Шайо полицейскими в ходе выезда на дело о бытовой ссоре. Согласно информации, протестующие разбили стекло служебной машины полиции и попытались поджечь авто. После этого правоохранители стали их разгонять. В результате стычки пострадали трое сотрудников полиции. Троих участников акции задержали.