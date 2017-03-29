Волгоградским предприятиям предоставят льготные госзаймы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, малые и средние предприятия уже готовят заявки для участия в конкурсе на предоставление займов.

«Подобный механизм поддержки создан в регионе впервые. Общий объем фонда, который формируется из средств федерального и областного бюджетов, составит 333 миллиона рублей», — добавили в ведомстве.

Так, фонд может предоставить предприятию займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей под 5% годовых на срок не более пяти лет. При этом стоимость инвестиционного проекта, направленного на развитие существующего или создание нового производства, должна составлять как минимум 40 миллионов рублей.