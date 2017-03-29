Волгоградским предприятиям предоставят льготные госзаймы
Фонд развития промышленности Волгоградской области выделит региональным предприятиям льготные государственные займы.
Фонд развития промышленности Волгоградской области выделит региональным предприятиям льготные государственные займы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Подобный механизм поддержки создан в регионе впервые. Общий объем фонда, который формируется из средств федерального и областного бюджетов, составит 333 миллиона рублей», — добавили в ведомстве.
Так, фонд может предоставить предприятию займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей под 5% годовых на срок не более пяти лет. При этом стоимость инвестиционного проекта, направленного на развитие существующего или создание нового производства, должна составлять как минимум 40 миллионов рублей.