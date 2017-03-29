Ярошук: Из-за увеличения тарифа в Калининграде выросли долги перед «Водоканалом»

— В целом задолженности выросли. Это связано с увеличением тарифа за водоотведение в частности. Перед «Водоканалом» задолженность около 500 млн рублей, — рассказал глава города.

Он также подчеркнул, что сборы с населения превышают 90%, в то время как юридические лица платят менее охотно. Он призвал усилить работу с должниками, чтобы увеличить поступления в бюджет.

Говоря о долгах перед другим коммунальным предприятием — «Калининградтеплосетью», Ярошук заявил, что ситуация там хуже, потому что «платежи повыше». Общая задолженность составляет 1,5 млрд рублей.

С 1 июля 2017 года стоимость тарифа на водоотведение должна была вырасти до 12,98 рублей. Однако после подсчётов эту сумму решили увеличить до 19,49 рубля.