Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
«Новая жизнь»: что иностранные СМИ написали о протестах в России
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
10:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Из-за увеличения тарифа в Калининграде выросли долги перед «Водоканалом»

После увеличения тарифа из-за ввода очистных сооружений долги перед «Водоканалом» в Калининграде увеличились. Об этом рассказал мэр Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 28 марта.

Источник: Калининград.Ru

— В целом задолженности выросли. Это связано с увеличением тарифа за водоотведение в частности. Перед «Водоканалом» задолженность около 500 млн рублей, — рассказал глава города.

Он также подчеркнул, что сборы с населения превышают 90%, в то время как юридические лица платят менее охотно. Он призвал усилить работу с должниками, чтобы увеличить поступления в бюджет.

Говоря о долгах перед другим коммунальным предприятием — «Калининградтеплосетью», Ярошук заявил, что ситуация там хуже, потому что «платежи повыше». Общая задолженность составляет 1,5 млрд рублей.

С 1 июля 2017 года стоимость тарифа на водоотведение должна была вырасти до 12,98 рублей. Однако после подсчётов эту сумму решили увеличить до 19,49 рубля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главой Минздрава Калининградской области стал онколог Александр Кравченко
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Штат Вооруженных сил РФ с июля увеличится до 1,9 млн человек
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Бразилия стала первой командой, которая пробилась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь