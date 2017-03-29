В Петербурге начались испытания теплосетей

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в ходе испытаний температура воды в магистралях составит 110 градусов.

В зону испытаний Московского района входят:

Улица Благодатная — от улицы Варшавской до проспекта Ю. Гагарина (нечетная сторона); улица Варшавская — от улицы Благодатной до Краснопутиловской улицы (нечетная сторона); улица Кузнецовская — от Балтийской железной дороги до Варшавской улицы (четная сторона), от улицы Варшавской до Московского проспекта (проезжая часть); улица Бассейная — от Балтийской железной дороги до Варшавской улицы (четная сторона); улица Краснопутиловская — улицы Варшавской до Балтийской железной дороги; Московский проспект в районе пересечения с Благодатной улицей; Студгородок — улица Кузнецовская дома 9 и 11, проспект Новоизмайловский дом 16 корпус 1 литера А, дом 16 корпус 2 литера А, дом 16 корпус 3 литера А, дом 16 корпус 4 литера А, дом 16 корпус 5 литера А, дом 16 корпус 6 литера А, дом 16 корпус 7 литера А, дом 16 корпус 8 литера А, дом 16 корпус 9 литера А, дом 16 корпус 10 литера А, дом 16 корпус 11 литера А, улица Бассейная дома 8 и 10, улица Бассейная — участок 1 корпуса А, Б, В, Г, Ленинский проспект — от улицы Варшавской до Кубинской улицы.

В зону испытаний Адмиралтейского района входят:

Митрофаньевское шоссе; набережная Обводного канала — от дома 133 до 167 и от дома 116 до 120, площадь Балтийского вокзала — возле метро Балтийская, улицы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Красноармейские, Измайловский проспект, Советский переулок, улица Егорова, Державинский переулок, переулок Бойцова, Садовая улица — от Кокушкина переулка до Никольского переулка, Троицкий проспект, набережная реки Фонтанки — от дома 113 до 141 дома, Вознесенский проспект — от набережной реки Фонтанки до набережной канала Грибоедова, проспект Римского-Корсакова — от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова, Малая, Средняя, Большая Подьяческая улицы, Красноградский переулок.

Горожан предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении вытекания горячей воды на землю обращайтесь в аварийную службу.