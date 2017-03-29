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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса

Евросоюз (ЕС) ожидает новая волна финансового кризиса. Об этом в среду, 29 марта, в беседе с «Лентой.ру» заявил главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

«Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положении вещей кризис неизбежен», — считает он. По его мнению, если ничего не менять, могут появится страны, которые последуют примеру Brexit — выходу Великобритании из ЕС. Первый кандидат — это Италия. «Экономика этой страны просто не растет. И у них очень большой долг. (…) Италии необходимы структурные реформы», — подчеркнул аналитик.

В Испании и Португалии также наблюдаются проблемы, но их правительства пока с ними справляются, отметил Харди.

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«У Греции, конечно, положение самое плохое. Она никогда не рассчитается по своим долговым обязательствам. И в конце концов, это приведет к коллапсу или социальному взрыву. Правда на общеевропейскую экономику это не окажет такого влияния, как итальянский кризис», — полагает эксперт.

Ранее, 27 марта, аналитики, опрошенные Bloomberg, предсказали выравнивание курса доллара и евро в случае победы на президентских выборах во Франции кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен. На тот момент единая европейская валюта стоила 1,086 доллара.

В тот же день Ле Пен заявила, что Евросоюз исчезнет. «ЕС умрет, потому что люди больше не хотят этого (…) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель (…) Пришло время побеждать глобалистов», — заявила она.

В случае победы на выборах, которые должны состояться в апреле-мае, Ле Пен планирует провести референдум об отказе Франции от евро. Она считает, что экономика страны от этого выиграет. Кроме того, она призывает отказаться от единой валюты Грецию, Испанию и Италию.

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Комментарии
1
А Б
Финансовый кризис в ЕС наступит в том случае, если сообщество распадётся. Впрочем, сейчас об этом те страны, которые рассматривают возможность выхода из ЕС, об этом не задумываются. Что же касается Ле Пен, то она вряд ли станет президентом Франции, хотя бы потому, что скомпрометировала себя недавней встречей с ВВП, что народ Франции ей не простит.
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