Мэрии Омска предъявили претензии за нарушения в расселении ветхого жилья

Как ранее сообщал портал Om1.ru, к осени должна завершиться программа по переселению омичей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. За последние пять с небольшим лет еще 150 домов признали подлежащими сносу. На расселение потребуется свыше 2 млрд рублей, однако еще неясно, будут ли они. Власти пока не озвучивают даже примерные сроки, когда начнется следующая программа переселения из аварийного жилья.

— Не исключено, что срок затянется, — комментировала ранее начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда департамента жилищной политики Евгения Скворцова. — На текущий момент 150 домов признаны аварийными после 2012 года. Такая ситуация повсеместно по стране. Мы ждем, когда Госдума примет, каков будет механизм, за счет каких средств будет вестись расселение, продолжится ли деятельность фонда содействия реформированию ЖКХ. Программу примут однозначно, другой вопрос — в каком виде. Если переложат полностью на плечи муниципалитетов, то это затянется на долгие годы. На текущий момент у нас в бюджете на расселение после 2012 года предусмотрено 5 млн рублей. Это, конечно, несоизмеримо с потребностями — требуется свыше 2 млрд.

В связи с этим неудивительно, что прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности мэрии. Вячеславу Двораковскому было внесено представление.

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

— Установлено, что орган местного самоуправления не принимает надлежащих мер по исполнению требований статьи 32 Жилищного кодекса РФ, в том числе изъятию аварийных жилых помещений путем выкупа у проживающих в подлежащих сносу домах граждан, отказавшихся от жилых помещений, приобретенных в рамках Региональной адресной программы.

В ведомстве отметили, что муниципалитет не ведет переселение жильцов тех самых 150 многоквартирных домов, не включенных в Региональную адресную программу, а также уточнили, что из ранее расселенных 202 домов снесены лишь 68.

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

— В подавляющем большинстве случаев расселенные многоквартирные дома не сносятся либо сносятся частично, при этом администрация города не принимает надлежащих мер по обеспечению безопасности граждан, находящихся вблизи аварийно-опасных объектов, в том числе ограничению доступа посторонних лиц на их территорию.

Вместе с тем напомним, не так давно в мэрии сообщили, что по текущей программе расселения новые дома для переселенцев сдадут досрочно и федеральные ведомства признали ее результаты «безупречными».