Суд обязал администрацию Перми оборудовать тротуары

В надзорный орган поступило несколько жалоб на отсутствие тротуаров на участках улиц Голева и Окулова. Тогда прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с требованием обязать администрацию Перми оборудовать в этих местах тротуар.



Суд удовлетворил требования прокуратуры.

