Суд обязал администрацию Перми оборудовать тротуары
На участках Окулова и Голева не было тротуаров. Для решения проблемы пешеходы обратились в прокуратуру.
На участках Окулова и Голева не было тротуаров. Для решения проблемы пешеходы обратились в прокуратуру.
В надзорный орган поступило несколько жалоб на отсутствие тротуаров на участках улиц Голева и Окулова. Тогда прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с требованием обязать администрацию Перми оборудовать в этих местах тротуар.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.