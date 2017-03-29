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09:38 (мск), источник: Новости Перми

Суд обязал администрацию Перми оборудовать тротуары

На участках Окулова и Голева не было тротуаров. Для решения проблемы пешеходы обратились в прокуратуру.

В надзорный орган поступило несколько жалоб на отсутствие тротуаров на участках улиц Голева и Окулова. Тогда прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с требованием обязать администрацию Перми оборудовать в этих местах тротуар.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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