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09:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Советском районе Уфы 29 марта отключат воду, электричество и отопление — мэрия

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе Уфы из-за проведения ремонтных работ сегодня временно отключат подачу воды, электроэнергии и центрального отопления.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до 17 часов будет отключена горячая вода и электроэнергия у жителей дома по ул. Революционная, 66.

До 16 часов из-за аварийно-восстановительных работ будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление на проспекте Октября, 18/3, 22/2, ул. Комсомольская, 27, 27/1, 27/3, 27/2, 29, 31/1, 31.

До 13 часов будет отключена подача горячей воды на ул. Ст. Халтурина, 34.

До 12 часов без горячей воды останутся жильцы дома № 37/5 по проспекту Октября.

С 14 до 16 часов будет отключена электроэнергия на проспекте Октября, 18, 18/1, 18/2.

До 16 часов из-за устранения технического повреждения на теплотрассе будет отключено центральное отопление у жителей домов по ул. Владивостокская, 4/1, 4/2.

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