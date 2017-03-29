В Советском районе Уфы 29 марта отключат воду, электричество и отопление — мэрия

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до 17 часов будет отключена горячая вода и электроэнергия у жителей дома по ул. Революционная, 66.

До 16 часов из-за аварийно-восстановительных работ будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление на проспекте Октября, 18/3, 22/2, ул. Комсомольская, 27, 27/1, 27/3, 27/2, 29, 31/1, 31.

До 13 часов будет отключена подача горячей воды на ул. Ст. Халтурина, 34.

До 12 часов без горячей воды останутся жильцы дома № 37/5 по проспекту Октября.

С 14 до 16 часов будет отключена электроэнергия на проспекте Октября, 18, 18/1, 18/2.