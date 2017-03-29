В Советском районе Уфы 29 марта отключат воду, электричество и отопление — мэрия
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе Уфы
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Советском районе Уфы
Как сообщили в
До 16 часов
До 13 часов будет отключена подача горячей воды на ул. Ст. Халтурина, 34.
До 12 часов без горячей воды останутся жильцы дома № 37/5 по проспекту Октября.
С 14 до 16 часов будет отключена электроэнергия на проспекте Октября, 18, 18/1, 18/2.
До 16 часов