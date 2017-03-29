В Башкирии расширен перечень работ по капремонту многоквартирных домов

Проект изменений в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» был одобрен депутатами Госсобрания РБ.

«Это очень важная поправка, которая, безусловно, позволит нам улучшить планирование и повысить качество ремонта, — прокомментировал генеральный директор Регионального оператора Башкортостана Борис Герасимов. — Дефектные ведомости теперь будут составляться специализированными организациями, а не управляющими компаниями, как это делалось раньше».

Кроме того, в перечень включен вид работ по утеплению чердачного перекрытия. Это связано с тем, что в регионе имеются многоквартирные дома, в которых утепление чердачного перекрытия находится в неудовлетворительном состоянии или отсутствует.

«Такие работы фактически являются самостоятельным видом ремонта. До внесения этих поправок утепление чердачного перекрытия в доме производилось только совместно с капитальным ремонтом самой крыши», — пояснил Борис Герасимов.