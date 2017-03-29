Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Уралец заставил суд разрешить детям ездить без специальных кресел
Верховный суд разрешил детям ездить без спецкресел
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
08:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси назначено 19,3 тыс. пенсий по белорусско-российскому договору в области соцобеспечения

29 марта, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси назначено 19,3 тыс. пенсий в соответствии с договором между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения (по состоянию на 1 февраля текущего года).

Источник: БЕЛТА

Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Лариса Яшкова.

«В настоящее время экспортируются в Россию около 1,8 тыс. назначенных пенсий. Из России в Беларусь пенсии выплачиваются 22,7 тыс. человек, — сказала Лариса Яшкова. — Размеры белорусских и российских пенсий индивидуальны, поскольку зависят от параметров стажа и заработка пенсионера, а в России — еще и от объема уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд за периоды работы после 2002 года».

Выплата пенсий предусмотрена один раз в квартал.

В соответствии с договором, с 29 марта 2007 года (дата вступления в силу договора) пенсионное обеспечение граждан Беларуси и России, проживающих на территории этих государств, осуществляется по одному из вариантов — по выбору обратившегося за пенсией.

Первый вариант: каждое из государств (Беларусь и Россия) назначает и исчисляет пенсию или ее часть за периоды стажа, приобретенного после 13 марта 1992 года на его территории, с применением положений договора и своего законодательства. При этом за периоды стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года на территории бывшего СССР, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого человек постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Второй вариант: пенсия назначается и выплачивается согласно законодательству государства, гражданином которого является человек, обратившийся за пенсией, без применения положений договора.

Представитель министерства подчеркнула, что такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит (за исключением случаев изменения гражданства).

В отношении пенсионеров, пенсии которым назначены до 29 марта 2007 года, переселяющихся с территории одного государства на территорию другого после этой даты, договор предусматривает возможность продолжения получения пенсии, назначенной до переезда, если пенсионер имеет стаж не менее 20 лет для женщин, не менее 25 лет для мужчин, полностью выработанный на территории государства, из которого он переселился. Такой выбор также является окончательным и пересмотру не подлежит, резюмировала Лариса Яшкова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Сборная Бразилии раньше всех квалифицировалась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь