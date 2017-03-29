В Беларуси назначено 19,3 тыс. пенсий по белорусско-российскому договору в области соцобеспечения

Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Лариса Яшкова.

«В настоящее время экспортируются в Россию около 1,8 тыс. назначенных пенсий. Из России в Беларусь пенсии выплачиваются 22,7 тыс. человек, — сказала Лариса Яшкова. — Размеры белорусских и российских пенсий индивидуальны, поскольку зависят от параметров стажа и заработка пенсионера, а в России — еще и от объема уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд за периоды работы после 2002 года».

Выплата пенсий предусмотрена один раз в квартал.

В соответствии с договором, с 29 марта 2007 года (дата вступления в силу договора) пенсионное обеспечение граждан Беларуси и России, проживающих на территории этих государств, осуществляется по одному из вариантов — по выбору обратившегося за пенсией.

Первый вариант: каждое из государств (Беларусь и Россия) назначает и исчисляет пенсию или ее часть за периоды стажа, приобретенного после 13 марта 1992 года на его территории, с применением положений договора и своего законодательства. При этом за периоды стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года на территории бывшего СССР, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого человек постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Второй вариант: пенсия назначается и выплачивается согласно законодательству государства, гражданином которого является человек, обратившийся за пенсией, без применения положений договора.

Представитель министерства подчеркнула, что такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит (за исключением случаев изменения гражданства).

В отношении пенсионеров, пенсии которым назначены до 29 марта 2007 года, переселяющихся с территории одного государства на территорию другого после этой даты, договор предусматривает возможность продолжения получения пенсии, назначенной до переезда, если пенсионер имеет стаж не менее 20 лет для женщин, не менее 25 лет для мужчин, полностью выработанный на территории государства, из которого он переселился. Такой выбор также является окончательным и пересмотру не подлежит, резюмировала Лариса Яшкова.